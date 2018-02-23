Kara gerçek... 'Kardeşini doğurmak'

CNN Türk haber spikeri Büşra Sanay, 2015’te Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile ensest vakaları hakkında geniş bir röportaj yapmıştı. Bu söyleşinin ardından Sanay, bu vakaların peşine düştü. . Adli tıp merkezlerini, cezaevlerini dolaştı; psikologların, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve en önemlisi mağdurların ve mağdur ailelerinin kapısını çaldı. Dava dosyalarından derlenen, ayrıca öğretmenlerin, psikologların, avukatların aktardığı vakalar Doğan Kitap'tan çıkan 'Kardeşini Doğurmak' kitabında yer buldu.

BÜŞRA SANAY KİMDİR?



Büşra Sanay, 1986 Kasım’ında İstanbul’da doğdu. İlk-orta ve lise eğitimini İstanbul Avcılar’da gördü. Konya Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. CNNTürk haber merkezi ve Cumhuriyet gazetesinde staj yaptı. İş hayatına üniversite üçüncü sınıftayken İstanbul CNN Türk Haber Merkezi’nde haber spikeri olarak başladı ve halen bu görevde bulunuyor.