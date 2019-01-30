Kalemin ucunda sanat

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKalemin ucunda sanat
GeriKeyif Kalemin ucunda sanat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK - Can EROK / İSTANBUL,(DHA) -
30.01.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Kalemin ucunda sanat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kalemin ucunda sanat

Sanat için tuvaller yerine kurşun kalem uçlarını kullanan 32 yaşındaki micro-art kurşun kalem helkeltıraşı Nihat Özcan dünyanın bu alanda sayılı isimlerinden biri. Çıplak gözle milimetrik ölçülerde bazen çeşitli figürleri, bazen de sadece bir fikri somutlaştırarak kalem uçlarına işleyen sanatçının eserleri arasında birçok dünya mirası yapıların yanı sıra tek bir kesitte işlenmiş yekpare zincir halkaları, dumanı tüten bir tren, kulplu bir kahve fincanı, yekpare kesitte işlenmiş iç içe kalpler, çeşitli hayvan figürleri ve eşi olmayan doğaçlama eserleri de bulunuyor.

Keskin bir gözle yaratıcılığı bir araya getirip güzel işlere imza atan Özcan, kalem oyma sanatına 3 yıl önce şans eseri karşısına çıkan bir fotoğrafla başlamış. Büyüteçle görülebilecek detaylara sahip bu sanata başlangıç hikâyesini kendisinden de dinlediğimiz Özcan yolculuğunu şöyle anlattı: “Aslında tam zamanlı bir işe sahipken, ailemle birlikte geçirdiğim vakitlerin haricinde, devasa bir üretme dürtüsüne sahip olarak birçok hobiyle ilgileniyordum, bir noktadan sonra daha özel bir uğraş arayışına girmiş ve şans eseri karşıma çıkan bu sanata dair bir eser fotoğrafıyla hayatım değişmeye başlamıştı. Uzun zaman araştırmalar yaptıktan sonra evimin bir köşesine kurduğum atölye masamda genelde gece yarıları çalışmalar yapmaya başladım. Tasarımlarımda olabildiğince dünya çapında yapılmamış, daha detaylı, farklı bir bakış açısıyla insanların ruhuna dokunan figürler üretmeye çalışıyorum."

“YAPIMI 3 AY SÜREN ÇALIŞMALARIM VAR"

Kalemin ucunda sanat

Türkiye'de aradığı ölçülerde kalem bulmakta zorlandığı için çalışmalarını ithal ürünlerle yapmak zorunda kaldığını ifade eden Özcan, “Malzemelerin yüzde 90'ını yurtdışından sipariş veriyorum. En küçük çalışma minimum 4-5 saat civarında sürüyor. 3 ay civarında süren çalışmalarım da var. Dünya çapında bu sanata dair bir eğitim bulunmadığı için tek başıma deneme-yanılma yöntemi ile birçok zayiat verdim ama asla pes etmedim, sabır nedir yeniden öğrendim. Bu dönemde sabırlı olmak çok ayrı bir mesele... Sabrı doğru anlamda, doğru dozda kullandığında başarıya ulaşabiliyorsun" diye konuştu.

“'YURTDIŞINDA GÖRMÜŞTÜM TÜRKİYE'DE DE OLMASI HARİKA' DİYENLER VAR"

“Başlangıçta hobi olarak çalışıyordum fakat sosyal medyada paylaşımlar yaptıktan sonra ticari konular da gündeme gelmeye başladıö diyerek sözlerine devam eden Özcan şunları kaydetti: “Özel sipariş çalışmalar, workshop eğitimleri, sergiler ve çeşitli sanatsal etkinliklerde de bulunuyorum. Birden fazla sanatçımıza çeşitli çalışmalar yaptım. Onun haricinde bütün sanatseverlerde ilgi uyandırıyor. 'Ben yurtdışında görmüştüm Türkiye'de olması harika bir şey' diyerek ulaşanlar var. Onlara özel çalışmalar yapıyorum"

SPONSORLARDAN DESTEK BEKLİYOR

Kalemin ucunda sanat

Çalışmaları için bir sponsorunun olmadığını dile getiren Özcan, çok ciddi araştırmalar ve başvuru dönemlerinin olduğunu ancak olumlu dönüş alamadığını belirtti. “Küçük bir iş gibi gözükse de epey büyük projelerim var fakat sponsor bulamadığım için devam edemiyorum" diyen Özcan bu konuda destek bekliyor.


“Her şey planladığım gibi giderse ileride bu sanat adı altında bir atölye açmayı planlıyorum" diye konuşan Nihat Özcan, “Çalışmalarımı dünya çapında paylaşımlar halinde devam ettirmek, eğitimler vermek istiyorum. Yolculuğumuz o noktalarda iyiye doğru giderse bunların da gerçekleşmesini planlıyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Chloe Loughnan: Yeliz Yeşilmen kim! Tanımıyorum

Ünlü radyocu Eftalya: Rafet El Roman bana mesaj attı

Berkay'dan bin TL açıklaması

Ünlü çiften kötü haber!