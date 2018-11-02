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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.11.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı tarifi

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Kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı tarifi

Margarin, un, yoğurt, sıvı yağ, yumurta ve kabartma tozu gibi her zaman bulunan malzemelerle yapılan ve adını hamuru bir kalbura ya da kevgire bastırıldığı için alan kalburabastı tatlısı, sofraları süslemeye devam ediyor. Geleneksel tatlarımızdan olan kalburabastının nasıl yapıldığını merak eden vatandaşlar, 'Kalburabastı nasıl yapılır?'sorusuna yanıt arıyor. İşte, kalburabastı tarifi ve malzemeleri...

Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen çok da ağır olmayan kalburabastı, akşam yemeklerinden sonra ikram edilen tatlı türleri arasında en çok tercih edilenlerden. İşte, kalburabastının en kolay yapılışı ve pratik tarifi...

MALZEMELER

1 paket oda sıcaklığında margarin (250 gr)

1 adet büyük boy yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt (67 gr)

3 su bardağı un (330 gr)

1 su bardağı irmik (120 gr)

1 paket kabartma tozu (10gr)

Bir su bardağı iri doğranmış ceviz

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Şerbeti:

Su ve şekeri orta boy bir tencerede ocağa alın. Şeker eriyinceye kadar karıştırarak pişirin. Orta ateşte şerbet kıvam alıncaya kadar kaynatmaya devam edin. Kıvam alan şerbete limon suyunu ekleyin ve 2 dakika daha kaynatarak ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Hamuru:

Un, irmik ve kabartma tozunu yoğurma kabına alın. Üzerine yoğurt, yumurta ve oda sıcaklığındaki margarini ekleyerek yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru yarım saat kadar buzdolabında dinlendirin. Dinlenen hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar kopartın ve parçaların elinizde yuvarlayın. Yuvarladığınız hamuru iki elinizle bastırarak yassılaştırın ve iz alıp biraz daha açılması için metal süzgeçin yüzeyine bastırın. Açılan hamurun ortasına ceviz parçasını yerleştirin ve hamuru kapatın. Elinizle hafifçe bastırarak son şeklini verin ve yağladığınız fırın tepsisine 2-3 santim aralıklarla dizin.180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. Fırının derecesini 190’a getirerek istediğiniz renge gelinceye kadar pişirmeye devam edin…Pişen tatlıları fırından alın ve tepsideyken soğuk şerbeti dökün. Şerbetin çekip soğuyan tatlıları servis edin.

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