Kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı tarifi
Margarin, un, yoğurt, sıvı yağ, yumurta ve kabartma tozu gibi her zaman bulunan malzemelerle yapılan ve adını hamuru bir kalbura ya da kevgire bastırıldığı için alan kalburabastı tatlısı, sofraları süslemeye devam ediyor. Geleneksel tatlarımızdan olan kalburabastının nasıl yapıldığını merak eden vatandaşlar, 'Kalburabastı nasıl yapılır?'sorusuna yanıt arıyor. İşte, kalburabastı tarifi ve malzemeleri...
Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen çok da ağır olmayan kalburabastı, akşam yemeklerinden sonra ikram edilen tatlı türleri arasında en çok tercih edilenlerden. İşte, kalburabastının en kolay yapılışı ve pratik tarifi...
MALZEMELER
1 paket oda sıcaklığında margarin (250 gr)
1 adet büyük boy yumurta
2 yemek kaşığı yoğurt (67 gr)
3 su bardağı un (330 gr)
1 su bardağı irmik (120 gr)
1 paket kabartma tozu (10gr)
Bir su bardağı iri doğranmış ceviz
Şerbeti için:
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
3 yemek kaşığı limon suyu
YAPILIŞI
Şerbeti:
Su ve şekeri orta boy bir tencerede ocağa alın. Şeker eriyinceye kadar karıştırarak pişirin. Orta ateşte şerbet kıvam alıncaya kadar kaynatmaya devam edin. Kıvam alan şerbete limon suyunu ekleyin ve 2 dakika daha kaynatarak ocaktan alarak soğumaya bırakın.
Hamuru:
Un, irmik ve kabartma tozunu yoğurma kabına alın. Üzerine yoğurt, yumurta ve oda sıcaklığındaki margarini ekleyerek yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru yarım saat kadar buzdolabında dinlendirin. Dinlenen hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar kopartın ve parçaların elinizde yuvarlayın. Yuvarladığınız hamuru iki elinizle bastırarak yassılaştırın ve iz alıp biraz daha açılması için metal süzgeçin yüzeyine bastırın. Açılan hamurun ortasına ceviz parçasını yerleştirin ve hamuru kapatın. Elinizle hafifçe bastırarak son şeklini verin ve yağladığınız fırın tepsisine 2-3 santim aralıklarla dizin.180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. Fırının derecesini 190’a getirerek istediğiniz renge gelinceye kadar pişirmeye devam edin…Pişen tatlıları fırından alın ve tepsideyken soğuk şerbeti dökün. Şerbetin çekip soğuyan tatlıları servis edin.
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