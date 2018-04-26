Kağıt beynin oyun alanıdır...
Melisa Çilli, 17-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Milano Tasarım Haftası'nda "Reborn Elegance" isimli ilk enstalasyonunu "Bagole" isimli bir butikte sergiledi.
Tasarım Haftası boyunca yoğun ilgiyle karşılanan sergide konsept, kağıtlardan yaratılan bir dünyaydı. Enstalasyonda "Paper the Dream Maker" başlığı altında, 19. Yüzyıldan esinlenerek sadece kağıttan yapılan dört adet elbise ve çeşitli aksesuarlar yer aldı.
Melisa Çilli, enstalasyonunu böyle ifade etti;
Gündelik yaşantımızda fark etmeden kağıtlardan yapılmış bir dünyada yaşıyoruz.
Mimariden tasarıma, modadan edebiyata kadar her projenin ilk adımı boş bir kağıt parçasıyla başlar. Bir mimar kağıt üzerine çizim yaparak bir ana plan yapmaya başlar, bir yazar ilk sözlerini kağıt üzerine yazar, moda tasarımcıları kağıt üzerinde ilk çizgilerini çizer.
Kağıt evlerde yaşıyoruz, kağıt elbiseler giyiyoruz, birbirimizle kağıt aracılığıyla iletişim kuruyoruz ve çevremizdeki dünyayı kağıtla algılıyoruz. Kağıt, aklımız ve gözlerimiz arasındaki köprüdür.
Kağıt, düşüncelerimizi birbirimize iletmemizi sağlayan kanaldır. Öncelikle aklımızda düşünür, düşüncelerimizi kağıda aktarır ve sonrada bu düşünceleri kağıt yoluyla diğerlerine aktarırız.
Kağıt beynin oyun alanıdır.
Hayal ederiz ve kağıt, bu hayallerin gerçekleşmesini sağlar. Kendimizi, düşüncelerimizi, hayallerimizi ve aklımızı ifade etme fırsatı veren bir araçtır.
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