Kadın James Bond mu dediniz!

Bir dönem ünlü karakteri bir kadın oyuncunun canlandıracağı bile konuşuldu. Hatta rol için Taht Oyunları'nın yıldızı Emilia Clarke ile Gillian Anderson'ın adları da geçti.

Emilia Clarke bu role talip olmuştu.

Ama yapımcı Barbara Broccoli ile "kadın 007" hayallerinin boşa olduğunu gözler önüne serdi. "James Bond karakterini bir siyahi oyuncu da bir beyaz oyuncu da bir Uzakdoğulu da canlandırabilir. Bu rol herkese açık. Ama değişmeyecek bir ayrıntı var ki o da James Bond'un erkek olacağı" dedi.