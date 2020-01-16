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Haber Giriş: 16.01.2020 - 14:37,Son Güncelleme:/

Kadın James Bond mu dediniz!

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Kadın James Bond mu dediniz!

Beyazperdenin en ünlü kahramanı James Bond'un etrafında dönüp duran söylentilere son noktalyı filmin yapımcısı koydu. Daniel Craig'in son kez bu kahramanı canlandırdığı 25'imci Bond filmi No Time To Die'ın çekimlerinin bitmesinin ardından serinin yeni halkalarında usta oyuncunun yerini kimin alacağı tartışma konusu olmuştu.

Bir dönem ünlü karakteri bir kadın oyuncunun canlandıracağı bile konuşuldu. Hatta rol için Taht Oyunları'nın yıldızı Emilia Clarke ile Gillian Anderson'ın adları da geçti.

Kadın James Bond mu dediniz

Emilia Clarke bu role talip olmuştu. 

Ama yapımcı Barbara Broccoli ile "kadın 007" hayallerinin boşa olduğunu gözler önüne serdi. "James Bond karakterini bir siyahi oyuncu da bir beyaz oyuncu da bir Uzakdoğulu da canlandırabilir. Bu rol herkese açık. Ama değişmeyecek bir ayrıntı var ki o da James Bond'un erkek olacağı" dedi.

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