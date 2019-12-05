Jumanji: The Next Level'a Berlin galası
Jumanji serisinin devamı olan Jumanji: The Next Level'ın Berlin galası yapıldı.
Hotel Adlon Kempinski'deki galada renkli görüntüler objektiflere takıldı.
Galaya Hotel filmin oyuncu kadrosunda yer alan Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Dwayne Johnson katıldı.
Yönetmenliğini Jake Kasdan'ın üstlendiği filmin konusu şöyle: Her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşen dört arkadaşın mahsur kaldıkları Jumanji'nin devam halkasında ekip yeniden bir araya geliyor, ama bu kez oyunun kurallarının değiştiğini görüyorlar. Ayrıca aralarından birini kurtarmak için Jumanji'ye geri dönmek zorundalardır. Ancak Jumanji'ye geri döndüklerinde hiçbir şeyin bekledikleri gibi olmadığını fark ederler. Ekip, kurak çöllerde ve karlı dağlarda bulunup bilinmeyen ve henüz keşfedilmeyenlerin üstesinden gelmek zorunda kalacak, böylece oyundan kaçmanın bir yolunu bulacaktır.
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