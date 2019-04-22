Jean Claude Van Damme Bodrum’da
Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme’da tatil için Bodrum’a geldi.
Dünyaca ünlü yıldızları ağırlayan Bodrum yaz sezonunu Jean Claude Van Damme ile açtı. Sabah erken saatlerde Milas - Bodrum hava limanında karşılanan Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme çiçeklerle karşılandı.
Jean Claude Van Damme’ın kendisini karşılamaya gelenlere sıcak kanlı davranması ve espriler yapması ise dikkatlerden kaçmadı. İlk kez Bodrum’a gelen Van Damme’ın yaklaşık 1 hafta tatil yapacağı öğrenildi.
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