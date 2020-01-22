James Dean ölümünden 64 yıl sonra yeni bir filmde oynayacak

Bilgisayar Üretimli İmgeleme (CGI) tekniğiyle çekimleri kasım ayında başlayacak olan Finding Jack filminde Dean de rol alacak. Ünlü oyuncunun varisleriyle yapılan anlaşmalar uyarınca James Dean'in yine teknoloji yardımıyla rol alacağı yeni projelerin de önü açılmış oldu.

James Dean'in görüntü haklarını satın alan Worldwide XR adlı şirketin, oyuncunun ailesiyle yaptığı uzun dönemli anlaşmaya göre bu durum sadece bir tek filmle sınırlı kalmayacak. Dean'in dijital versiyonu çok sayıda filmde oynayacak. Dean'in perdedeki seslendirmesi ise bir başka oyuncu tarafından yapılacak.

James Dean, Hollywood'un çok genç yaşta ölen efsanelerinden biri. 1955 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu henüz 24 yaşındayken ölen James Dean'den geriye yedi tane film kaldı. Özellikle de ölümünden sonra gösterime giren Asi Gençlik (Rebel Without a Cause) onun efsane haline gelmesini sağladı.