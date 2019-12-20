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20.12.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

İzmir Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran"ı sahneleyecek

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İzmir Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran"ı sahneleyecek

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yarın Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek.

Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, Mehmet Balkan'ın koreografisiyle hazırlanan eserin genel provası yapıldı.

Yılbaşı partisinde 11 yaşındaki kız çocuğuna hediye edilen "Fındıkkıran" adlı bebeğin prense dönüşmesinin anlatıldığı eserde, Aslı Çilek, Burcu Olguner, Boğaçhan Bozcaada ve Dolun Doyran rol alıyor.

İZDOB Çocuk Balesi'nden minik sanatçıların da yer aldığı 90 kişilik ekibin sahneleyeceği 2 perdelik eser, yarın Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Eser, 24, 26, 28 Aralık ile 7, 13, 15 ve 17 Ocak'ta da seyircilerin beğenisine sunulacak.

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