Ivana 15 bin kişiye konser verdi
Ivana Sert, bu yıl 12.’si düzenlenen Vize Tarih ve Kültür Festivali’nde konser verdi. İvana’nın konserini 15 bin kişi izledi.
Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı, Ivana’ya teşekkür plaketi verdi. Türkçe, Sırpça ve İngilizce şarkılar da söyleyen Ivana Sert, Ahmet Kaya’nın “Kum Gibi” şarkısını da seslendirdi. Sert, şarkıyı seslendirdikten sonra “Eski Yugoslavya’da bombalar altında yaşadık. Bu şarkının sözleri benim için çok anlamlı” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle