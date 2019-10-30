İtalya’dan nişan alacak
YAŞAMINI İtalya’da sürdüren usta yönetmen Ferzan Özpetek, İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı’na layık görüldü.
İtalya Cumhurbaşkanlığı’nın kararnamesi uyarınca Özpetek’e, İtalyan devlet nişanlarının üçüncü derecesi olan “Commendatore” (Komutan) nişanı takdim edilecek. Nişanını 4 Kasım’da Roma Valiliği’nde düzenlenecek törenle alacak olan Özpetek, ayrıca 34. Akdeniz Sineması Valensiya Film Festivali’nde de Onur Ödülü’ne layık görüldü. Festival direktörü Eduardo Guillot, Özpetek’in Akdeniz karakteri taşıyan, duygusallık yanı ağır basan ve önyargısız bir sineması olduğunu belirtti.
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