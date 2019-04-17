‘İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği’ 5 Mayıs’ta Schlieren şehrinde yapılacak
Avrupa’nın yeni çocuk şenliği ‘İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği’ 5 Mayıs’ta Schlieren şehrinde yapılacak.
Bu şenlik ile Anadolu topraklarının sıcak hikâyelerini, yüzyıllardır Anadolu’da geleneksel olarak akıp gelen temaşa sanatları ile birleştirip Avrupa’da yaşayan çocuklara götüreceklerini belirten ünlü oyuncu Zafer Altun, “Gösterilerimizin haricinde sanatçılarımız çocuklarla eğitici atölyeler de gerçekleştirecek” dedi.
Uzun süredir hazırlıkları süren birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinliklerin yer aldığı ‘İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği / Schweizerisch Türkisches Kinder Fest’ 5 Mayıs’ta İsviçre’nin Schlieren şehrinde yapılacak. Organizasyonunu ‘İkizler Memo - Can’ dizisinde mahalle komiserini, Yabancı Sahne’nin ‘Netoçka Nezvanova’ oyununda da Rus Subay’ı canlandıran ünlü oyuncu Zafer Altun ile ağabeyi Cem Altun’un üstlendiği şenlikte birçok ünlü isim de yer alacak.
Çaycı Hüseyin de bu şenlikte
Anadolu topraklarının sıcak hikâyelerini, yüzyıllardır Anadolu’da geleneksel olarak akıp gelen temaşa sanatları ile birleştirip Avrupa’da yaşayan çocuklara götüreceklerini belirten Zafer Altun, “Dünyanın en eski gölge oyunlarından biri olan ‘Hacivat ve Karagöz’ ete kemiğe bürünüp canlı canlı çocuklarımızın karşısına çıkacak. Çocuklarımıza bu topraklardan kahkaha dolu bir oyun sunacaklar. ‘Müzikli Söyleşiler’ ile Türk ve yabancı bestecilerimizi tanıyacak, ‘Ritim Gösterisi’ ile eğlenceli dakikalar geçirecek, sanatın uçsuz bucaksız dünyasında çok şey öğrenecekler. ‘İllüzyon ve Jonglör Gösterisi’ büyülü bir dünyaya davet edecek. ‘Çocuklar Duymasın’ın ‘Çaycı Hüseyin’i, çocukların sevgilisi Alpaslan Özmol’un başrolünü oynadığı geleneksel çocuk oyunu ‘İbişin Maceraları’ adlı oyunla hayatları boyunca belleklerine kazınacak bir eğlenceyi yaşamış olacaklar. Usta oyuncuların da eşlik ettiği bu oyun ile yetişkinler de ilginç bir deneyim yaşayacak. Pixel Poi sanatçımız Mehmet Kandemir’in gösterisi ile inanılmaz bir ışık şovuna şahit olacaklar. Ayrıca, salon içinde yer alacak el sanatları stantlarımızda sanatçılarımız çocuklarla eğitici atölyeler de gerçekleştirecek. Ebru sanatını çocuklar kendileri de deneyimleyebilecek” dedi. Etkinliğin sunuculuğunu ise sempatik sunucu Hilal Ergenekon’un yapacağını belirtti.
Altun, Avrupa’da yaşayan Türk ailelerin kendi kültürleriyle hasret gidereceği bu önemli etkinliği gelecek yıllarda Belçika, Almanya, Fransa ve Avusturya’da da yapmayı hedeflediklerini söyledi.
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