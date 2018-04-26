İSTANBUL’UN HER 2 YAKASINDAKİ TİYATRO VE KONSERLER

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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26.04.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

İSTANBUL’UN HER 2 YAKASINDAKİ TİYATRO VE KONSERLER

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İSTANBUL’UN HER 2 YAKASINDAKİ TİYATRO VE KONSERLER

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakalarındaki konser ve tiyatro etkinliklerini sizler için sıraladık. En sevilen sanatçıların ve en gözde tiyatro oyunlarının bulunduğu listemizdeki Mayıs etkinliklerinin indirimli biletlerine yakala.co’dan ulaşabilirsiniz.

Romantik müziğin en sevilen isimlerinden Halil Sezai, 4 Mayıs’ta Jolly Joker Beyoğlu’nda. Aynı mekânda 5 Mayıs’ta Levent Yüksel, 11 Mayıs’ta Fettah Can, 12 Mayıs’ta Yaşar sahne alacak.

İSTANBUL’UN HER 2 YAKASINDAKİ TİYATRO VE KONSERLER

Albümlerinin yanı sıra canlı performansıyla da ilgi odağı olan Berkay, 4 Mayıs’ta Jolly Joker Vadistanbul’da müzikseverlerle buluşacak. Aynı sahnede 5 Mayıs’ta Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, 9 Mayıs’ta Yıldız Tilbe, 11 Mayıs’ta Koray Avcı, 12 Mayıs’ta Hakan Altun konser verecek.

İndirimli bilet almak için hemen tıklayın

İSTANBUL’UN HER 2 YAKASINDAKİ TİYATRO VE KONSERLER

Dünyaca ünlü ''Şimdi Sırası mı?'' oyunu, ünlü oyuncu kadrosuyla 5 Mayıs’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Molière'in efsane eseri Kibarlık Budalası, Haldun Dormen’in büyüleyici performansıyla 9 Mayıs’ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde.

İSTANBUL’UN HER 2 YAKASINDAKİ TİYATRO VE KONSERLER

Oyunculuğunun yanı sıra müzik sektöründe de başarılı işler ortaya koyan Emre Kınay, “Bir Şarkıydı Hayat” konseri ile 4 Mayıs’ta Duru Tiyatro’da, 9 Mayıs’ta Mall Of İstanbul MOİ Sahne’de.

İSTANBUL’UN HER 2 YAKASINDAKİ TİYATRO VE KONSERLER

TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi “Hapşuu” tiyatro sahnesinde çocuklarla buluşuyor. Oyun, 13 Mayıs’ta Profilo’da, 26 Mayıs’ta Torium’da.

İSTANBUL’UN HER 2 YAKASINDAKİ TİYATRO VE KONSERLER

Daha önce Yalancı Romantik dizisinde başrolü paylaşan başarılı oyuncular Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, bu kez tiyatro sahnesinde “Ölü'n Bizi Ayırana Dek” oyunuyla bir araya geliyor. Oyun, 18 Mayıs’ta Torium’da tiyatroseverlerle buluşacak.

İndirimli bilet almak için hemen tıklayın

İSTANBUL’UN HER 2 YAKASINDAKİ TİYATRO VE KONSERLER

Karadeniz müziğinin genç temsilcisi Selçuk Balcı, 11 Mayıs’ta Maltepe Mori Performance’ta konser verecek. Bu konserden önceki tarihlerde ise 5 Mayıs’ta Mehmet Erdem, 9 Mayıs’ta Koray Avcı, aynı mekânda sahne alacak. Mekânın 12 Mayıs’taki konuğu ise efsane sanatçı Alpay olacak.

İSTANBUL’UN HER 2 YAKASINDAKİ TİYATRO VE KONSERLER

Dünyaca ünlü film "Meet the Parents / Çılgın Dünürler"in sahneye uyarlaması "Damadım Olur musun?",  tanınmış oyuncu kadrosuyla 2 Mayıs’ta Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde.

Tiyatromuzun usta isimleri Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney, “Sanat” oyunu ile 10 Mayıs’ta Torun Center Artısahne’de.

Sevilen oyuncu Selçuk Yöntem, “Benim Adım Feuerbach” oyunu ile 19 Mayıs’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

İstanbul’daki tüm konser ve tiyatro etkinliklerine indirimli bilet almak için hemen tıklayın

 

 

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