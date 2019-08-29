İstanbul için "Caz Saati"

"Pozitif" iş birliğiyle 17-27 Ekim'de gerçekleştirilecek festival, 130'dan fazla müzisyeni cazseverlerle buluşturacak. Toplam 35 konser, 3 söyleşi, 25 atölyenin yapılacağı festivalin detayları, Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki basın toplantısında açıklandı.



Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, toplantıda, Türkiye'nin geleceğine inandıklarını ve uzun vadeli bakış açılarından hiçbir zaman ödün vermediklerini söyledi. Kültür ve sanata sağladıkları desteğin de sürdürülebilir ve uzun soluklu projelerle hayat bulmasını önemsediklerine işaret eden Binbaşgil, "29. yılına kesintisiz ve ilk günkü heyecan ile ulaşan Akbank Caz Festivali de bu uzun soluklu projelerimizin en önemlilerinden biri. İstanbul'un sınırlarını aşan Akbank Caz Festivali'nin liselere, üniversitelere ve Anadolu'ya caz ritmini taşıyan önemli bir misyonu var. Akbank Caz Festivali'ni gittikçe artan izleyici

kitlesiyle buluşturmaya, 29 yıldır olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz." dedi.



Organizasyonu ve içerik programlamasını yapan Pozitif'ten Festival Yöneticisi Gözde Sivişoğlu da konuşmasında, "Pozitif olarak 29 yıldır Akbank Caz Festivali'nin organizasyonunu üstlenerek, DNA'mızın da temsil ettiği, şehir ve yaşam kültürüne öncülük eden müziğin geliştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu alandaki etkinliklerin sadece fiziken değil yürekten de destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Bu yılın yeni konsepti "Caz Saati"



Festivale, aralarında Akbank Sanat, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Zorlu PSM, Babylon, Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, Nardis Jazz Club, Summart Sanat Merkezi, The Badau, Bova, Tamirane Akasya, Avusturya Başkonsolosluğu, Soho House, Zuhal Concept, Sofa Hotel Autograph Collection ve Feriye'nin de bulunduğu 36 ayrı mekan ev sahipliği yapacak.



Lise çağındaki gençlere caz müziğini tanıtma ve sevdirme amacıyla bu yıl sekizincisi düzenlenen "Liselerde Caz Atölyeleri" kapsamında 10 lisede gençler, Türkçe pop ve rock parçalarının caz uyarlamalarıyla beğeni toplayan Yavuz Akyazıcı Project ile bir araya gelerek caz müziğini ve enstrümanlarını daha yakından tanıma fırsatı bulacak.



Festivalin en önemli etkinliklerinden biri olan "Kampüste Caz", Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesinde, caz davulcusu Ediz Hafızoğlu'nu "Nazdrave" projesiyle üniversiteli gençlerle buluşturacak.



Konserler, atölyeler ve söyleşilerin yanında bu yıl yeni konsept olarak "Caz Saati" bölümüne yer veren festival, "Caz Mutfakta", "Caz Brunch" ve "Akşamüstü Caz" ile cazı yemek kültürüyle birleştirecek ve "Caz Odada" bölümüyle de mu?zikseverleri ayrıcalıklı bir müzik dinleme deneyimi sunacak.

ECM Records'un 50'nci yılı şerefine

Festival kapsamında, 50. yılını kutlayan ve 1969'dan bugüne bin 600'ün üzerinde albümü müzikseverlerin beğenisine sunan ECM Records, sanatçılarına özel farklı kuşaklardan müzisyenlerin yer aldığı bir seçkiyi cazseverlerle buluşturacak. ECM imzasını festivale atacak isimler arasında Art Ensemble of Chicago, Louis Sclavis Quartet, Mats Eilertsen Trio, Yonathan Avishai Trio, Jakob Bro Trio feat. Joey Baron, Thomas Morgan ve uzun yıllar ECM çatısı altında çalışmış olan Charles Lloyd Sky Trio gibi farklı kuşaklardan müzisyenler yer alacak.