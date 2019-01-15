İlk bakışta herkes süs sanıyor ama...
Çanakkale'deki bir pastane, sıra dışı pastalarıyla dikkat çekiyor. Ünlü film karakterleri başta olmak üzere, birçok figürü ürünlerine yansıtan pastane, katıldığı uluslararası yarışmalarla Türkiye'yi yurt dışında da temsil ediyor.
Çanakkale'deki Melis Pastanesi'nin ürünleri, ilk bakışta bir pastadan ziyade bibloyu andırıyor. "Karayip Korsanları"ndan "Baba" serisine, "Forrest Gump"tan "Yüzüklerin Efendisi"ne kadar birçok filmden esinlenilerek yapılan pastalar, uluslararası etkinliklerde de sergileniyor.
Pastanenin sahibi Hasan Çoban ve şef Semiha Çetin, geçtiğimiz aylarda Lüksemburg'da katıldıkları Villeroy & Boch Aşçılık Dünya Kupası'nda bu sıra dışı pastalarını sergilediler.
Her dört yılda bir düzenlenen uluslararası gastronomi etkinliği Expogast kapsamındaki kupada, Şef Çetin'in Yüzüklerin Efendisi ve Karayip Korsanları figürlerini yansıttığı pastalarla artistik kategorisinde yarıştı.
Etkinlikte, 100'ü aşkın uluslararası ekibin binlerce eserinin sergilenip tadıldı. Sef Çetin'in ürünleri etkinlikte büyük ilgi görüp beğeni topladı.
Çoban, yeni hedeflerinin önümüzdeki aylarda Selanik'te düzenlenecek olan uluslararası gastronomi etkinliği olduğunu söyledi.
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