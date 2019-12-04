MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleriİlgün'den Yasemin'in gizemli bahçesi
GeriKeyif İlgün'den Yasemin'in gizemli bahçesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
04.12.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

İlgün'den Yasemin'in gizemli bahçesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlgün'den Yasemin'in gizemli bahçesi

Yazar Melike İlgün kızı Yasemin’den ilham alarak yazdığı "Yasemin’in Gizemli Bahçesi" serisinin ilk üç kitabı minik okurlarla buluşuyor.

Pınar T. Karamızrak’ın çizimlerini yaptığı serinin her kitabında kahramanlarımız Yasemin ve arkadaşı Mete çeşitli hayvanlarla renkli maceralar yaşıyorlar.

Epsilon Uçan Fil Yayınları’ndan çıkan serinin ilk kitabı Salyangoz Sali’de Yasemin ve Mete bir salyangozun kabuğunun içine giriyor, Arı Vızkafa’da arıyla beraber çiçeklerin tadına bakıyor, Uğurböceği Uçuç’ta ise uğurböceğinin sırtında uçup çiçekleri onun gözüyle görüyorlar. Böylelikle o hayvanlar hakkında her türlü bilgiyi sıkılmadan, eğlenerek öğrenebiliyorlar.

DOĞA ÇOCUKLARIN YANI BAŞINDA

Melike İlgün amacının çocuklara doğanın illa ki dağlarda, kırlarda değil de bakmasını bilirlerse aslında hemen yanıbaşlarında olduğunu göstermek olduğunu söylüyor. Eğer dikkat ederlerse çocuklara apartmanlarının, okullarının bahçesinde bile farklı bitki ve hayvanlarla tanışabileceklerinin mesajını veriyor. Ayrıca her hayvanın ekosistemde mutlaka bir faydası olduğunun altını çiziyor.

Üç kitap da aynı notla sona eriyor: “Bu dünya sadece biz insanların değil, küçük dostum. Ağacıyla, çiçeğiyle, böceğiyle, kuşuyla, büyük küçük her çeşit canlısıyla hepimizin! Her canlıyı sev, hepsini koru! Hayat hep beraber güzel!”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle