İlgün'den Yasemin'in gizemli bahçesi

Pınar T. Karamızrak’ın çizimlerini yaptığı serinin her kitabında kahramanlarımız Yasemin ve arkadaşı Mete çeşitli hayvanlarla renkli maceralar yaşıyorlar.

Epsilon Uçan Fil Yayınları’ndan çıkan serinin ilk kitabı Salyangoz Sali’de Yasemin ve Mete bir salyangozun kabuğunun içine giriyor, Arı Vızkafa’da arıyla beraber çiçeklerin tadına bakıyor, Uğurböceği Uçuç’ta ise uğurböceğinin sırtında uçup çiçekleri onun gözüyle görüyorlar. Böylelikle o hayvanlar hakkında her türlü bilgiyi sıkılmadan, eğlenerek öğrenebiliyorlar.

DOĞA ÇOCUKLARIN YANI BAŞINDA

Melike İlgün amacının çocuklara doğanın illa ki dağlarda, kırlarda değil de bakmasını bilirlerse aslında hemen yanıbaşlarında olduğunu göstermek olduğunu söylüyor. Eğer dikkat ederlerse çocuklara apartmanlarının, okullarının bahçesinde bile farklı bitki ve hayvanlarla tanışabileceklerinin mesajını veriyor. Ayrıca her hayvanın ekosistemde mutlaka bir faydası olduğunun altını çiziyor.

Üç kitap da aynı notla sona eriyor: “Bu dünya sadece biz insanların değil, küçük dostum. Ağacıyla, çiçeğiyle, böceğiyle, kuşuyla, büyük küçük her çeşit canlısıyla hepimizin! Her canlıyı sev, hepsini koru! Hayat hep beraber güzel!”