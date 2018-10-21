İçinden şiir geçen şarkılar
Grup Gündoğarken ile oyunculuk, seslendirme ve yazarlığının yanı sıra illüzyonist olarak da adını duyuran Altuğ Yücel, 23 Ekim Salı günü Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde aynı sahnede buluşacak.
Yücel, gerçekleştirilecek performansta izleyicileri nelerin beklediği sorusuna “Hayallerim vardı Gündoğarken çaldı” diye esprili bir cevap verdi. Tamamen doğaçlama üzerine kurulu performansta şarkılar söylenirken Nazım Hikmet’ten Can Yücel’e, Cemal Süreya’dan Turgut Uyar’a kadar sevilen şairlerin şiirleri şarkılara eşlik edecek. 30 yıldır dost olan Grup ve Yücel’in ‘Bazen Olur Öyle’sinde anlatılacak hikayeler hayatın içinden, şarkılar ise unutulmayanlar arasından.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle