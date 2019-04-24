“İçimden Geldi Söyledim”
Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan 5 yıl aradan sonra yeni albümü “İçimden Geldi Söyledim”i sevenleriyle buluşturdu.
“İçimden Geldi Söyledim” adlı 13 şarkıdan oluşan albüm tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı.
Gül Yüzün Dönme Benden şarkısıyla çıkış yapan Sevcan Orhan’ın klibini Erkan Nas çekti. Söz müziği Bedirhan Kırmızı’ya, düzenlemesi Cihan Orhan’a ait olan Gül Yüzün Dönme Benden klibi Youtube’da yayında... En son 2014 yılında çıkarttığı "Zemherinden Ötesi Bahar" albümünden yaklaşık 5 yıl sonra Özdemir Müzik etiketiyle çıkarttığı "İçimden Geldi Söyledim" ile albüm hasretine son veren Sevcan Orhan “albümün adı gibi İçimden Geldi Söyledim” dedi.
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