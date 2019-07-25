İbrahim Erkal’a saygı albümün ilk şarkısı ortaya çıktı
İbrahim Erkal’a saygı albümünde yer alacak ilk şarkı belli oldu. Erkal’ın “A Bebeğim” şarkısını Sılanaz seslendirdi...
Genç şarkıcı Sılanaz, İbrahim Erkal’ın en sevilen şarkılarından A Bebeğim’i seslendirdi. Sılanaz tekli çalışması A Bebeğim’e Erkan Nas’ın yönetmenliğinde klip de çekti. A Bebeğim şarkısının söz ve müziği İbrahim Erkal’a ait. Şarkıyı Erkal, 1996 yılında çıkardığı Gönlünüze Talibim albümünde seslendirmişti.
Şarkının sözleri şu şekilde:
“Dudakların buz gözlerin boş boş bakıyor
Sen böyle yapmazdın böyle durmazdın
Susmazdın susmazdın
Anladım gidiyorsun beni öksüz bırakıp
Gidiyorsun sonsuzluğa beni atıp yalnızlığa
Ben de gelmek istiyorum
Dayanamam sensizliğe
A bebeğim uyan bebeğim uyan
Uyanda göğsüme dayan
Yan yüreğim yan yan ciğerim yan
Yan parçalan”
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