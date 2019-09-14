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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

İBB Şehir Tiyatroları yeni sezon tarihi belli oldu! Biletler 18 Eylül'de satışa çıkıyor

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İBB Şehir Tiyatroları yeni sezon tarihi belli oldu! Biletler 18 Eylül'de satışa çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları yeni sezonda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Tiyatro tutkunlarının merakla beklediği yeni oyunlar için geri sayım devam ederken, Şehir Tiyatroları'nın perdelerini açacağı taih belli oldu. Peki, 2019 2020 sezonu Şehir Tiyatroları ne zaman başlıyor? Aylık oyun düzeni belli oldu mu? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Yeni oyunlar ve güçlü oyuncu kadroları ile İstanbulluları sanata doyuran Şehir Tiyatroları ekim ayında perdelerini açacak. Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni sezon bilet satışları 18 Eylül çarşamba günü satışa sunulacak.

ŞEHİR TİYATROLARI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İBB Şehir Tiyatroları'nın internet sitesi ve sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı duyuruya göre, 2019 2020 sezonu 2 Ekim'de başlıyor. 18 Eylül'de başlayacak olan yeni sezon bilet satışları internet ve mobil uygulamalarından alınacak.

İşte, İBB Şehir Tiyatroları'ndan yapılan o açıklama;

İBB Şehir tiyatroları perdelerini 2 Ekim’de açıyor. 19 Eylül Perşembe günü yapılacak basın toplantısı ile İBB Şehir Tiyatroları repertuvar listesini açıklayacak.

Ekim Ayı Oyun Düzeni 16 Eylül Pazartesi günü seyirci ile paylaşıldıktan sonra, 18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 11:00’den itibaren gişelerimizde, 12:00'den itibaren internet sitemiz ve mobil uygulamamızda satışta.

İBB Şehir Tiyatroları yeni sezon tarihi belli oldu Biletler 18 Eylülde satışa çıkıyor

AYLIK OYUN DÜZENİ AÇIKLANDI MI?

İBB Şehir Tiyatroları Ekim ayı oyun düzeni  henüz açıklanmadı. Oyun programının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. 

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