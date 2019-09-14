İBB Şehir Tiyatroları yeni sezon tarihi belli oldu! Biletler 18 Eylül'de satışa çıkıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları yeni sezonda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Tiyatro tutkunlarının merakla beklediği yeni oyunlar için geri sayım devam ederken, Şehir Tiyatroları'nın perdelerini açacağı taih belli oldu. Peki, 2019 2020 sezonu Şehir Tiyatroları ne zaman başlıyor? Aylık oyun düzeni belli oldu mu? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Yeni oyunlar ve güçlü oyuncu kadroları ile İstanbulluları sanata doyuran Şehir Tiyatroları ekim ayında perdelerini açacak. Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni sezon bilet satışları 18 Eylül çarşamba günü satışa sunulacak.
ŞEHİR TİYATROLARI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İBB Şehir Tiyatroları'nın internet sitesi ve sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı duyuruya göre, 2019 2020 sezonu 2 Ekim'de başlıyor. 18 Eylül'de başlayacak olan yeni sezon bilet satışları internet ve mobil uygulamalarından alınacak.
İşte, İBB Şehir Tiyatroları'ndan yapılan o açıklama;
İBB Şehir tiyatroları perdelerini 2 Ekim’de açıyor. 19 Eylül Perşembe günü yapılacak basın toplantısı ile İBB Şehir Tiyatroları repertuvar listesini açıklayacak.
Ekim Ayı Oyun Düzeni 16 Eylül Pazartesi günü seyirci ile paylaşıldıktan sonra, 18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 11:00’den itibaren gişelerimizde, 12:00'den itibaren internet sitemiz ve mobil uygulamamızda satışta.
AYLIK OYUN DÜZENİ AÇIKLANDI MI?
İBB Şehir Tiyatroları Ekim ayı oyun düzeni henüz açıklanmadı. Oyun programının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
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