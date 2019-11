ABD'nin Los Angeles şehrindeki Harmony Gold Theater'da yapılan gösterimin ardından gerçekleşen söyleşiye katılan filmin yönetmen ve senaristi Burak Çevik, yazım aşamasında ya da çekimlerde bir zorluk yaşamadıklarını ifade ederek, "Filmle ilgili benim en zorladığım şey başkalarıyla paylaşmak ve onun hakkında konuşmak sanırım. Çünkü Berlinale'de ilk kez filmim görücüye çıktığında utandığımı hatırlıyorum. Filmi çekerken zorlanmadım ama filmden sonra hikayesi ve konusu hakkında konuşmak benim için zordu sanırım, çünkü olayı tekrar hatırlıyordum." dedi.



Çevik, anneannesinin öldürülme hikayesini zanlının polis karakolunda verdiği ifade eşliğinde ve kimseyi yargılamadan, topoğrafik gözlemle anlattığı filmin çıkış noktasını şu sözlerle aktardı: "15 yıl aradan sonra anneannemin evini ziyaret ettiğimde apartmanın önünde dikildim. Fakat içeriye giremedim, yukarı çıkamadım yani. O an fark ettim ki eğer yukarıya çıkamıyorsam oralarda bir şeyler vardı. Beni bu filmi çekmeye başlatan ilk hareket o an oldu diyebilirim."



Filmin çekimleri 9 gün sürdü



Filmde karakterlerin gerçek insanlara dayanmasından ötürü oyuncuları seçerken ve onları role hazırlarken olabildiğince paylaşımcı ve şeffaf davrandığını vurgulayan yönetmen, "Oyunculara karşı oldukça açıktım. Her zaman senaryoda bir sonraki adımda ne olacağını söyledim. O yüzden çok açık bir süreç yönettik. İlk önce senaryoyu okudular ve konu hakkında birçok soruları vardı. Onlara her türlü detayı aktarmaya çalıştım ve olabildiğince diyaloğumuzu sağlıklı tutmaya çalıştık." diye konuştu.



Burak Çevik, çok kısa bir sürede çekimleri tamamladıklarını kaydederek, "Yaklaşık 9 günde çektik ki bu çok zordu. 9 gün bu tarz filmler için çok sınırlı bir zaman ama biz buna mecburduk. Bu tür polisiye filmlerin çekim süresi bir ay kadar sürer." değerlendirmesinde bulundu.

Yapımda rol alan oyuncuları daha önce tanımadığının altını çizen Çevik, "Film için oyuncu aradığım sırada yakın bir arkadaşım Çağlar Yalçınkaya'yı önerdi. Biz de buluşup tanıştık. Tanıştığımız anda uygun olduğunu fark ettim. Eylül Su Sapan'ı ise Instagram'dan biliyordum. Aradım ve buluşmak istedim. Buluştuğumuzda bütün konuları konuştuk. Hepsi çok hızlı gelişti benim için." ifadelerini kullandı.

İzleyicilerin sorularını da yanıtlayan Çevik, "Tuzdan Kaide" adlı ilk filmine de değinerek, montaj sırasında çocukluğunun geçtiği yerleri hatırladığını söyledi.



Festival kapsamındaki gösterim ve söyleşiye Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz'un yanı sıra çok sayıda sinemasever ve sektörden isimler katıldı.