Hezarfen Ahmed Çelebi tiyatro sahnesinden kanatlanacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriHezarfen Ahmed Çelebi tiyatro sahnesinden kanatlanacak
GeriKeyif Hezarfen Ahmed Çelebi tiyatro sahnesinden kanatlanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
İSTANBUL (AA)
18.11.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Hezarfen Ahmed Çelebi tiyatro sahnesinden kanatlanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hezarfen Ahmed Çelebi tiyatro sahnesinden kanatlanacak

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlattığı Hezarfen Ahmed Çelebi'nin etkileyici hikayesi, İDT tarafından "Uçmak - Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunuyla anlatılacak.

Okmeydanı'nda uçma denemeleri yaptıktan sonra Galata Kulesi'nden atladığı bilinen Hezarfen Ahmed Çelebi'nin "uçma" tutkusu sahneye aktarılacak.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de yer alan Hezarfen'in hikayesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) tarafından "Uçmak - Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunuyla anlatılacak.

Ömer F. Oyal'ın kaleme aldığı iki perdelik oyun, yarın ilk kez tiyatroseverlerle buluşacak.
Dekoru, kostümleri ve kalabalık kadrosuyla dikkati çeken oyunun yönetmeni Hakan Çimenser, yaklaşık 2 aydır hazırlıklarını sürdürdükleri oyunun detaylarını anlattı.

Aynı zamanda Devlet Tiyatroları Başrejisörü görevine de devam eden Çimenser, Anadolu insanının sahip olduğu tarihi geçmişe işaret ederek, "Biz onun içinde geçen hikayeleri bu tür dramatik sanatlarla çok daha iyi anlatabiliriz. Bu aslında okumaktan daha hızlı bir süreçtir. Tiyatro da sinema da diziler de bu işlevi yerine getirebilir. Önemli olan orada hassas davranmak, bunun dramatik bir kurgu olduğunu anlamak. Herkes açısından tarihsel gerçekler diye algılanıp farklı farklı yorumlar yapılması söz konusu oluyor ama aslında bunları yapmak ve anlatabilmek önemli." diye konuştu.

Hezarfen Ahmed Çelebi tiyatro sahnesinden kanatlanacak



- 17. yüzyılın "orijinal" insanları
Çimenser, oyunun hedeflerine de değinerek, "Dünyada herhangi bir festivale gittiğimiz zaman bize en çok sorulan soru bu, 'Sizin hikayeleriniz nerede?' diyorlar. Biz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürüyle biraz böyle düşünerek işe başladık. Yani hakikaten bizim hikayemiz ne? Biz onu tiyatronun gerçeği ve estetiğiyle, bugünkü haliyle gerçekten dünyaya anlatabiliyor muyuz, onlar bizim hikayelerimizi bu güçte ve estetikte seyredebiliyor mu? Hedefimiz buydu." ifadelerini kullandı.
Yeni ve yerli hikayeleri iyi kurgulamanın önemine dikkati çeken Çimenser, şöyle devam etti:
"Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar Doğancılar Meydanı'na doğru uçtuğunu anlatması ve orada Lagari diye bir başkasının uzaya çıkmak için bir roketle kendisini göğe fırlatması, 17. yüzyılda böyle orijinal insanların yaşaması bizim ilgimizi çekmişti. Benim çocukluğumdan beri ilgimi çeker zaten. Onların hayatına dair hayal kurmak istedik. Ne yaşadılar o dönemde? İçinde bulundukları ortamda niçin böyle bir şey istediler? Neden böyle bir tutkuya sahiplerdi? Bunu anlatmak istedik."
Hakan Çimenser, Türk Hava Yollarının (THY) oyuna sponsor olduğunu belirterek, "THY devasa bir kurum. Dünyanın en önemli şirketlerinden biri haline geldi. Uçmak fikri üzerine... Zaman o kadar hızlı atlayarak ilerliyor ki biz çok öncelerden verilmiş bir kararın sonuçlarını yaşıyoruz bugün." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu oyun bizi anlatıyor"
Hezarfen'in ilim, fıkıh ve kelamla uğraşan bir medrese hocası olduğunun düşünüldüğünü aktaran Çimenser, etrafındakilerin inanmamasına rağmen, ölümle yüzleşen Hezarfen'in o atlayışı gerçekleştirdiğini ve uçmayı başardığını dile getirdi.
Başrejisör Çimenser, tarihe ait bu kesiti, kendi dünyalarını da ortaya koyup olabildiğince gerçek bir şekilde anlatmak istediklerini söyledi.
Oyunun 1582'lerde yapılmış bir şenlik sahnesiyle açıldığı kaydeden Çimenser, "Umarım izleyici de bunu sırtlayıp götürecek. Bunu onlardan istiyorum. Çünkü bu (oyun) bizi anlatıyor." dedi.

Çimenser, "Biz"i anlatan hikayelerin Devlet Tiyatrolarında anlatılmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Kafamızda bu projeyi üçleme haline dönüştürecek uzun bir süreç var. O süreç içerisinde kendi insanlarımızdan ve geçmişimizden anlatacağımız hikayeler var." ifadelerini kullandı.
Hezarfen Ahmed Çelebi tiyatro sahnesinden kanatlanacak

"Mitolojik bir kahramana dönüşen Hezarfen'in tutkusu"

Yönetmen Yardımcısı Ezgi Yentürk Çimenser de anlatım dili olarak yeni bir yöntem araştırdıklarını, oyunda görsel tasarımı, Anadolu motiflerini, tutku hikayesini ve gelenekselle moderni bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Aslında burada Hezarfen'i anlatırken, görünmez planda kendimizin de tutkularını anlatmış olduk." diyen Çimenser, şunları kaydetti:
"Bazı tarihçiler Hezarfen'in yaşamadığını iddia ediyor, bazı tarihçiler 'Yaşamıştır ama başka bir isimle yaşamıştır', bazıları 'Yaşamıştır ve Hezarfen adındadır' diyor. Çeşitli bilgiler var ama bizim için önemli olan ansiklopedik bilgi değil. Bizim için mitolojik bir kahramana dönüşen Hezarfen'in hikayesindeki o tutkuyu anlatabilmek önemli."

Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacak

Yaklaşık 2 saat süren oyunda "Hezarfen Ahmed Çelebi"yi Tolga Evren, "Lagari Hasan Çelebi"yi Emir Çiçek, "Evliya Çelebi"yi ise Fikret Urucu canlandırıyor.

Eserde, Dizdar Orhan Kurtuldu, Ebru Unurtan Urağ, Erdoğan Aydemir, Zuhal Acar, Efe Erkekli, Onur Ulutaş, Bilal Ercan, Eray Cezayirlioğlu, Kubilay Ünal ve Ömer Faruk Çalışkan'ın aralarında bulunduğu geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyor.

Müzikleri Fırat Akarcalı, koreografisi Orçun Okurgan tarafından yapılan oyunun dekor tasarımı Şirin Dağtekin Yenen, kostüm tasarımı Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımı da Akın Yılmaz imzası taşıyor.

Video mapping yöntemi uygulanan oyunda ayrıca minyatür sanatçısı Hilal Arpacıoğlu'nun çalışmaları sahneye yansıtılıyor.
Prömiyeri yarın Mecidiyeköy Büyük Sahne'de yapılacak "Uçmak - Hezarfen Ahmed Çelebi", farklı tarihlerde aynı sahnede tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle