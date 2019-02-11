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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.02.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Hep Yek 3: Titrettin Beni ne zaman vizyona girecek?

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Hep Yek 3: Titrettin Beni ne zaman vizyona girecek?

Başrollerinde Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun'un yer aldığı 'Hep Yek 3: Titrettin Beni' adlı komedi filminin ne zaman sinemalara geleceği, filmseverler tarafından araştırılıyor. Serinin ilk filmi 5 Şubat 2016’da vizyona girmiş, ikinci filmi Hep Yek 2 ise YouTube'da en çok izlenen Türk filmi olmuştu. Peki, Hep Yek 3: Titrettin Beni ne zaman vizyona girecek?

Özgür Bakar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Hep Yek 3: Titrettin Beni'nin senaristliği ve yapımcılığını Bilal Kalyoncu üstleniyor. Öte yandan filmin başrollerini ilk iki seride olduğu gibi Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun birlikte paylaşıyor. Serinin üçüncü filminin oyuncu kadrosunda Ali Sürmeli, Yıldırım Memişoğlu, Mahmut Tuncer gibi isimler de yer alıyor. İşte, Hep Yek 3: Titrettin Beni'nin vizyon tarihi ve filme dair detaylar...

Başrollerini Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun’un paylaştığı “Hep Yek 3: Titrettin Beni” adlı komedi filmi vizyon için gün sayıyor. Senarist ve yapımcılığını Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği, Özgür Bakar’ın yönettiği film, 15 Şubat’ta beyaz perdede yer alacak.

FİLMİN KONUSU

Altan ile Gürkan, serinin 2. filminde yanlışlıkla cezaevine düşürdükleri Cevat Bakır'ı kurtarmak için Nizam Baba ile anlaşırlar. Yaptıkları büyük bir hata ile tekrar mafyanın bir numaralı öldürülecekler listesine düşen Altan ile Gürkan, kendilerini İstanbul’un en büyük tarihi eser kaçakçısı Bilal Özkök'ün yılbaşı partisinde bulurlar. Yılbaşı partisini birbirine katan Altan ve Gürkan'ın başına gelenler ise komedi tufanını zirveye taşır.

OYUNCU KADROSU

Gökhan Yıkılkan, Ulaş İnanTorun, Ali Sürmeli, Yıldırım Memişoğlu, Mahmut Tuncer, Ömer Başdoğan, Serdal Genç, Onur Sermik

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