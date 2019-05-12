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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.05.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Hedefim Türkiye’de de bu çalışmaları uygulamak

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Hedefim Türkiye’de de bu çalışmaları uygulamak

Türkiye’deki klasik org sanatçısı iki kadından biri olan ve 6 yaşından beri piyano çalan Ekin Cemre Üstünel, sol el parmaklarında aniden ortaya çıkan rahatsızlığının üstesinden, çalışma tekniğini değiştirip, spora yönelerek geldi.

Hastalıkla mücadele etmeyi kafasına koyan Üstünel, “klavye sağlık günleri” adını verdiği çalışmayla ABD’de piyanistler ve organistler arasında çok yaygın olan bu rahatsızlığa karşı başarılı çalışmalar yapıyor. Üstünel, bu çalışmaları Türkiye’de uygulamak istiyor.
Ekin Cemre Üstünel, 25 yaşında ve 6 yaşından beri piyano çalıyor. Ortaokuldan üniversiteye kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim gören ve onur öğrencisi olarak mezun olan Üstünel, ABD’de konser piyanisti, piyano öğretmeni ve bir kilisede organist olarak çalışmalarına devam ediyor.
Genç yaşına rağmen Türkiye, Fransa ve ABD’de birçok ünlü piyanistle çalışma fırsatı bulan Üstünel’in hikâyesi, bir sabah uyandığında sol el parmaklarını hareket ettiremediğini fark etmesiyle başlıyor. Soruna aylarca bir çözüm bulamayan doktorlar, bu rahatsızlığı sadece piyanoda çalışma tekniğini değiştirerek çözmesi gerektiğini söylüyor.
ABD’de yaşayan piyano öğretmeniyle konuşan Üstünel, rahatsızlıkla ilgili çalışmalar yapan bir piyanist olduğunu öğrenince soluğu ABD’de alıyor. Geçirdiği rahatsızlığın piyanistler ve organistler arasında çok yaygın olduğunu öğrenen Üstünel, çalışma tekniğini değiştirip, spora yönelerek üstesinden geliyor.

Hedefim Türkiye’de de bu çalışmaları uygulamak


“Türkiye’ye Getirmek İstiyorum”
Ekin Cemre Üstünel, özellikle piyano alanında sakatlıkların büyük oranda görüldüğünü ve insanların konuşmaktan, işlerini kaybetmekten çekindiklerini belirterek, “Tüm bunların değişmesi için büyük çaba sarf eden insanlara çok ihtiyaç var. Piyanistlerin geçirdiği hastalığa dikkat çekmek ve hastalığın zararını en aza indirmek için bir arkadaşım ile birlikte klavye sağlık günleri organize etmeye karar verdik” dedi.
Amaçlarının aktif bir beden ve doğru bir şekilde aktive edilmiş bir beyinle güne başlayarak müzik icra etmek olduğunu vurgulayan Üstünel, şunları söyledi:
Müzik Öğretmenleri Ulusal Derneği (MTNA), Amerika’daki en büyük derneklerden biri. Hedefimiz, Klavye Sağlık Günü’nü, MTNA’in bir parçası haline getirmek oldu. Bir komite kurarak, Salem Üniversitesi MTNA bölümünün başkan yardımcısı olarak seçildim ve çalışmalara son hızla başladık. Rekor bir hızla bir ay içerisinde yoga eğitmenlerini, müzik terapisti ve öğrencilerini organize edip önce Kuzey Karolina’da, sonra da ulusal seviyede projemizi kabul ettirmiş olduk. Hedefim, Türkiye’de de bu çalışmaları uygulamak. Sanatçıların mutlu ve sağlıklı yetişebilmesi için gerekli projeleri hayata geçirmeyi istiyorum.”
Ekin Cemre Üstünel, aynı zamanda kilise orgu, klavsen ve fortepiyano gibi enstrümanların genç yaşta piyano öğrencilere tanıtılması taraftarı olduğunu vurgulayarak, “Yüzyılların müziğinin icra edildiği enstrümanları yakından tanımak, öğrenip çalmak müzik algımı daha farklı bir yönde şekillendirdi” ifadelerini kullandı.

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