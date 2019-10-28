Hayranının hayalini gerçekleştirdi
Sanatçı Zeynep Bastık, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki ikinci konserinde de performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Zeynep Bastık, günler öncesinden biletleri tükenen Harbiye Açıkhava konserleriyle, iki günde yaklaşık 10 bin müziksevere seslendi.
Gergedan Yapım ve Hypers organizasyonuyla gerçekleştirilen konserine “O kadar heyecanlıyım ki, belli etmemeye çalışıyorum. Hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Benim için, bizim için bu kadar önemli gecede buraya kadar geldiniz harikasınız” cümleleriyle başlayan Bastık’ı dinlemeye Hakan- Elif Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Janset Paçal gibi dostları geldi.
HAYRANININ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Zeynep Bastık, Anıl Piyancı ile düet yaptığı ‘Bırakman Doğru mu’ şarkısını ise sosyal medyada yaptığı duyuru sonrasında yüzlerce kişi arasından seçilen Ece Turanlıoğlu ile seslendirdi. Finalde yoğun istek üzerine bis yapan Bastık, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.
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