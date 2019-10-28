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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Hayranının hayalini gerçekleştirdi

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Hayranının hayalini gerçekleştirdi

Sanatçı Zeynep Bastık, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki ikinci konserinde de performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Zeynep Bastık, günler öncesinden biletleri tükenen Harbiye Açıkhava konserleriyle, iki günde yaklaşık 10 bin müziksevere seslendi.

Gergedan Yapım ve Hypers organizasyonuyla gerçekleştirilen konserine “O kadar heyecanlıyım ki, belli etmemeye çalışıyorum. Hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Benim için, bizim için bu kadar önemli gecede buraya kadar geldiniz harikasınız” cümleleriyle başlayan Bastık’ı dinlemeye Hakan- Elif Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Janset Paçal gibi dostları geldi.

Hayranının hayalini gerçekleştirdi

HAYRANININ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Zeynep Bastık, Anıl Piyancı ile düet yaptığı ‘Bırakman Doğru mu’ şarkısını ise sosyal medyada yaptığı duyuru sonrasında yüzlerce kişi arasından seçilen Ece Turanlıoğlu ile seslendirdi. Finalde yoğun istek üzerine bis yapan Bastık, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

 

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