Haydi çocuklar! Bu festival sizin için
Türkiye’nin çocuklara yönelik ilk yaratıcılık odaklı kültür ve sanat festivali, 2 ile 3 Haziran tarihlerinde Uniq İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Yaratıcı Çocuk Festivali, çocuklara ve ebeveynlerine yönelik atölye, söyleşi, gösteri ve konserlerden oluşan programı ile tüm aileyi biraraya getirmeye hazırlanıyor. Yaratıcı Çocuk Festivali; programındaki 14 adet bilim, sanat ve tasarım atölyesiyle Türkiye’de bir ilki hayata geçiriyor.
Çocukların; bilimin, sanatın, tasarımın ilham verici yönünü deneyimlemesine olanak sağlayacak olan zengin içerikli festival atölyeleri; çocuklar için gerçekleştirilen klasik etkinliklerden farklı olarak, onları üretken bir keşif ortamınına götürüyor.
Yaratıcı Çocuk Festivali kapsamında hem anne ve babalara hem de çocuklara yönelik söyleşiler de var. Bu söyleşilere Ahmet Güneştekin, Ceyda Düvenci, Prof.Dr.Doğan Cüceloğlu, Sunay Akın, Şermin Yaşar ve Dr.Özgür Bolat konuşmacı olarak katılıyor.
FMV Işık Okulları Çocuk Korosu, Pırlangıç Çocuk Şarkıları Konseri, Kidsnook masal şarkıları konseri iki gün boyunca festivali notalara taşıyacak. Ayrıca, tahta bacak, pandomim ve jonglör gösterileri, eğlenceli masallar, Geleneksel Kukla Tiyatrosu, rengarenk yüz boyama gibi pek çok etkinlik de festival coşkusuna katkıda bulunacak.
2-3 Haziran’da, Uniq İstanbul’da, 10.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık olan festival, Faber- Castell, ana sponsorluğunda düzenleniyor.
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