Haydi çocuklar! Bu festival sizin için

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Keyif
05.05.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

Haydi çocuklar! Bu festival sizin için

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Haydi çocuklar! Bu festival sizin için

Türkiye’nin çocuklara yönelik ilk yaratıcılık odaklı kültür ve sanat festivali, 2 ile 3 Haziran tarihlerinde Uniq İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Yaratıcı Çocuk Festivali, çocuklara ve ebeveynlerine yönelik atölye, söyleşi, gösteri ve konserlerden oluşan  programı ile tüm aileyi biraraya getirmeye hazırlanıyor. Yaratıcı Çocuk Festivali; programındaki 14 adet bilim, sanat ve tasarım atölyesiyle Türkiye’de bir ilki hayata geçiriyor.

Çocukların; bilimin, sanatın, tasarımın ilham verici yönünü deneyimlemesine olanak sağlayacak olan zengin içerikli festival atölyeleri; çocuklar için gerçekleştirilen klasik etkinliklerden farklı olarak, onları üretken bir keşif ortamınına götürüyor.

Yaratıcı Çocuk Festivali kapsamında hem anne ve babalara hem de çocuklara yönelik söyleşiler de var. Bu söyleşilere Ahmet Güneştekin, Ceyda Düvenci, Prof.Dr.Doğan Cüceloğlu, Sunay Akın, Şermin Yaşar ve Dr.Özgür Bolat konuşmacı olarak katılıyor.

Haydi çocuklar Bu festival sizin için

FMV Işık Okulları Çocuk Korosu, Pırlangıç Çocuk Şarkıları Konseri, Kidsnook masal şarkıları konseri iki gün boyunca festivali notalara taşıyacak. Ayrıca, tahta bacak, pandomim ve jonglör gösterileri, eğlenceli masallar, Geleneksel Kukla Tiyatrosu, rengarenk yüz boyama gibi pek çok etkinlik de festival coşkusuna katkıda bulunacak.

2-3 Haziran’da, Uniq İstanbul’da, 10.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık olan festival, Faber- Castell, ana sponsorluğunda düzenleniyor.

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