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12.12.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Hastalıkta, sağlıkta ve para kazanırken hep el ele : 2019'un en çok kazanan müzisyenleri

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Hastalıkta, sağlıkta ve para kazanırken hep el ele : 2019'un en çok kazanan müzisyenleri

Ekonomi dergisi Forbes, 2019'un en çok kazanan müzisyenlerini açıkladı. Bu yıl 185 milyon dolar gelir elde eden Taylor Swift beş yılda ikinci kez zirveye çıkmayı başardı. Swift'in kazancı 185 milyon dolar.

 

İlk 10'a giren Beyonce ve kocası Jay Z de ilginç bir rekora imza attı. Müzik dünyasının en nüfuslu çiftinin bir yıllık kazancı da birbirine eşit, her ikisi de 81 milyon dolar kazandı.

Sıralamada ilk 10 şöyle

1. Taylor Swift. 185 milyon dolar 
2.Kanye West: 150 milyon dolar
3.Ed Sheeran. 110 milyon dolar
4.The Eagles: 100 milyon dolar
5. Elton John: 84 milyon dolar
6. Jay-Z: 81 milyon dolar
7. Beyoncé: 81 milyon dolar
8. Drake: 75 milyon dolar
9. Diddy: 70 milyon dolar
10. Metallica: 68.5 milyon dolar

 

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