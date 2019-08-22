Harbiye’de horon zamanı
Şevval Sam, Harbiye Açıkhava konserinde Yoroz horon ekibini ağırladı, alanı dolduran binlerce müziksever horon oynayarak eğlendi.
Şevval Sam, “Denizbank Açıkhava Konserleri” kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Sanat müziği eserleriyle başladığı konserinde Türkiye’nin dört bir yanından şarkılar seslendiren Sam’a sahnede Defjen adlı def topluluğu ile Yoroz horon ekibi de eşlik etti. Konseri en ön sıradan izleyen Leman Sam da sahneye çıkarak “Gönül” şarkısında kızıyla düet yaptı.
Derya-Ayşe Köroğlu
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