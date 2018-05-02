Halkın birincisi
Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir olaydan yola çıkılarak çekilen ve yurtdışında pek çok ödüle layık görülen “Ayla”ya bir ödül de seyirciden geldi.
“Ayla”, halk oylamasıyla belirlenen Zer 5. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri’nde “yılın sinema filmi” seçildi. Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun, yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği film, kullanılan 97 bin 920 oyun yüzde 33.9’unu alarak rakiplerini geride bıraktı. Ödül töreni 7 Mayıs akşamı Swissotel The Bosphorus’ta yapılacak.
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