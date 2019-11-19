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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Hakkari'de ilk kez sinema atölyesi yapılacak

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Hakkari'de ilk kez sinema atölyesi yapılacak

Hakkari Üniversitesi tarafından düzenlenecek sinema atölyesinde, toplamda 50 saat teorik ve pratik ders gerçekleştirilecek.

"İstanbul'dan Hakkari'ye Sinemanın Yeni Yolu" mottosuyla hayata geçirilen proje kapsamında Hakkari'de ilk kez sinema atölyesi düzenlenecek.

Son başvuru tarihi 20 Kasım olarak belirlenen atölye, Hakkari Üniversitesi tarafından, üniversitenin rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, yoğunlaştırılmış program halinde yapılacak projenin ilk dersini 25 Kasım'da alacak.

Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi İbrahim Faruk Kurukaya ile birlikte atölyenin koordinasyonunu yürütecek olan yazar ve yönetmen Abdulhamit Güler, görüntü ve yönetmenlik dersleri verecek.

Yönetmen ve senarist Yeşim Tonbaz'ın senaryo, yazar Ayşe Şener'in ise "Sinema sanatında anlam arayışı" konulu derste gençlerle bir araya geleceği atölye kapsamında, yönetmen Seyid Çolak, yapımcı-yönetmen Sinan Sertel, yönetmen Ekrem Aydın ve yönetmen Kubilay Erkan Yazıcı uzun metraj filmlerini katılımcılarla birlikte izleyecek.

Yoğunlaştırılmış eğitimlerin 2 adet kısa filmle tamamlanacağı atölye hakkında AA muhabirine bilgi veren Abdulhamit Güler, sinemanın yaparak öğrenilen bir sanat dalı olduğunu söyledi.

Güler, sinemadaki arayışın anlamlandırma ve bunu yönteme yansıtabilme temelinde olduğunu belirterek, atölyenin ardından çekilecek filmlerin, bölgenin kuvvetli doğal ve tarihi dokusunu da işleyeceğini dile getirdi.

Kapsamlı ve kalıcı faaliyetlere doğru

Hakkari'nin sınır bölgesi olmasının yanında tarihi olarak önemli bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Güler, şunları kaydetti:"Atölye fikri ortaya çıktığında çok heyecanlandık. Çünkü Anadolu'nun birçok bölgesindeki yetenekli gençler, imkanlara ve kendilerine yol gösterecek kişilere uzak kaldıkları için mahrumiyet yaşıyor. İstanbul'da onlarca sinema atölyesi var. Biz de her yıl birkaç tane yapıyoruz. Ancak Anadolu'nun uzak noktalarında ciddi bir açlık söz konusu. Biz de birkaç gence de olsa ulaşabilmek adına seve seve atölyeyi hayata geçirmeyi kabul ettik. Ortaya çıkacak güzel eserler sonrasında bölgede benzeri çalışmaların artarak devam etmesini umut ediyoruz."

Güler, ilerleyen süreçte bölgeye yönelik geniş kapsamlı ve kalıcı faaliyetlerin de hazırlığına girebileceklerini vurgulayarak, "Hakkari Üniversitesi yönetimini, bu cesur tavrından ötürü tebrik ediyorum. Yakın zamana kadar terörle anılan bölgede böylesi sanatsal çalışmaların yapılmasının ne denli önemli olduğunun farkındalar. Bölge halkı ve sivil toplum örgütlerinin de genişleyen faaliyet alanında yer almasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplamda 50 saat teorik ve pratik dersin yapılacağı Hakkari Üniversitesi Sinema Atölyesi, 1 Aralık'ta sona erecek.

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