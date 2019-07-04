‘Gülüşün Kalır Bende’
Türk Halk Müziği'nin genç isimlerinden Deniz Toprak’ın, dört yıl aradan sonra çıkardığı ‘Gülüşün Kalır Bende’ isimli yeni albümü müzik marketlerdeki ve dijital platformlardaki yerini aldı.
İlk klip, sözleri Ahmet Telli, bestesi ise Selda Bağcan’a ait olan ve albüme adını veren ‘Gülüşün Kalır Bende’ şarkısına geldi. Prodüktörlüğünü üstlendiği albümün ilk klibinde de rol alan Bağcan, genç sanatçıya övgüler yağdırdı. Yayına girer girmez müzik listelerinde üst sıralara tırmanan video klip, birçok sosyal medya fenomeni ve sanatçı tarafından da kendi hesaplarında paylaşıldı.
20 kişilik ekiple, 12 saatte tamamlanan klibin yönetmenliğini Erkan Nas yaptı. Toprak, “Klibimiz, ilk günden Twitter’da ‘Trend Topic’ (TT) oldu. Selda Bağcan gibi, ünü ülke sınırlarını aşmış bir ustanın desteğini almak, benim için büyük bir şans” diyerek, duygularını ifade etti.
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