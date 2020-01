Grammy 2020 kazananları belli oldu... Billie Eilish damgası: Beş ödülü evine götürdü

Bu yıl adaylıklara tam sekiz dalda adaylık alan Lizzo damgasını vurmuştu. Fakat törenden sadece üç tane ödülle döndü. Gecenin en çok ödül kazananı ise Billie Eilish oldu. 18 yaşındaki şarkıcı dört önemli ödül de dahil toplam beş Grammy'yi evine götürdü.

Her ne kadar aday olduğu bütün dallarda kazanamasa da evine üç tane Grammy ile döndü Lizzo. Törenin bir başka önemli yanı da içinde Türk müzisyenlerin de yer aldığı Altın Gün grubunun en iyi dünya müziği dalında aday olmasıydı. Grup ödül kazanamadı ama adını Grammy tarihine yazdırmış oldu.

Bu yılın sürprizi ise ABD eski başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle'den geldi. Michelle Obama, anılarını kaleme aldığı kitabı Becoming’in sesli kitabı ile En İyi Sözsel Albüm dalında Grammy kazandı.

İşte 62'nci Grammy töreninde ödül kazananlar:

Yılın albümü: "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"



Yılın kaydı: Billie Eilish, "Bad Guy"



Yılın şarkısı: Billie Eilish and Finneas O’Connell, "Bad Guy"



En iyi yeni sanatçı: Billie Eilish



En iyi vokal albüm: Billie Eilish, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

En İyi Country Performans: Ride me Back Home, Willie Nelson

En İyi Solo Pop Performans: Truth Hurts, Lizzo

En İyi Grup Pop Performans: Old Town Road, Lil Nas X featuring Billy Ray

En İyi Rock Albümü: Social Cues, Cage the Elephant

En İyi Rock Performans: This Land, Gary Clark Jr.

En İyi Rock Şarkı: This Land, Gary Clark Jr. &Gary Clark Jr.

En İyi Alternatif Müzik Albümü: Father of the Bride, Vampire Weekend

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm: Look Now, Elvis Costello & the Imposters

En İyi Rap Şarkı: A Lot, Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage & Anthony White

En İyi Rap Albümü: Igor, Tyler, the Creator

En İyi Rap Şarkı Performansı: Higher, DJ Khaled feat. Nipsey Hussle & John Legend

En İyi Rap Performans: “Racks in the Middle, Nipsey Hussle feat. Roddy Ricch & Hit-Boy

En İyi R&B Albümü: Ventura, Anderson Paak

En İyi R&B Performans: Come Home, Anderson Paak feat. André 3000

En İyi R&B Şarkısı: Say So, PJ Morton, PJ Morton Feat. JoJo

En İyi Geleneksel R&B Şarkısı: Jerome, Lizzo

En İyi Dans Kaydı: Got to Keep On, The Chemical Brothers

En İyi Dans/Elektronik Albüm: No Geography, The Chemical Brothers

En İyi Country Şarkısı: Bring My Flowers Now, Brandie Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker

En İyi Country Solo Performans: Ride Me Back Home, Willie Nelson

En İyi Country Grup Performansı: Speechless, Dan + Shay

En İyi Country Albümü: While I’m Livin, Tanya Tucker

En İyi Latin Pop Albümü: Eldisco, Alejandro Sanz

En İyi Latin Alternatif, Rock Albümü: El Mal Querer, Rosalía

En İyi Metal Performans: 7empest, Tool

En İyi Dünya Albümü: Celia, Angelique Kidjo

En İyi Caz Vokal Albümü: 12 Little Spells, Esperanza Spalding

Yılın Komedi Albümü: Sticks & Stones, Dave Chappelle