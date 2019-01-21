Gönüllü yaşlanıyor
Sahnede canlandırdığı karakter için gözünü bile kırpmadan yaşlanıyor.
Yiğit Çelebi için 2019 yılı çok hızlı başladı. Başarılı oyuncu “Bizim Hikaye” dizisinde canlandırdığı Necat karakterinin yanı sıra Türk Edebiyatı’nın usta yazarlarından biri olan Peyami Safa’nın aynı adlı romanından uyarlanan “Yalnızız” isimli tiyatro oyununda hayat verdiği Samim karakteriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
“Her Katmanı Ayrı Bir Heyecan”
Samim karakteri için her oyun öncesi makyajla yaşlandırılan ve saçları beyaza boyanan oyuncuyu görenler tanımakta zorlanıyor. “Çok heyecanlı ve gizemli bir karakter” dediği Samim’i dünyaya benzeten Çelebi “Her katmanında başka bir Samim var, derinine indikçe seni daha da derine çekiyor ve onu keşfetmek beni çok mutlu ediyor” dedi.
Dizi ve tiyatronun yanı sıra güçlü bir karakterle sinema filminde de rol almak istediğini belirten Yiğit Çelebi boş zamanlarında da senaryo okuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle