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20.12.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Gökhan Türkmen'den “Geleceğe Işık Tut” projesine destek

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Gökhan Türkmen'den “Geleceğe Işık Tut” projesine destek

Gökhan Türkmen önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı konserde “Geleceğe Işık Tut” projesine de destek verdi.

Gökhan Türkmen, akustik konser serisi kapsamında önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Şarkıcıya sahnede 20 kişilik orkestrası eşlik etti. Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkmanın her şarkıcının hayali olduğunu söyleyen Türkmen, “Genç müzisyenlerin burada sahneye çıkması büyük güzellik” dedi. Yeni yılı ailesiyle beraber evinde karşılayacağını söyleyen Türkmen, “Çocuklarım doğduktan sonra yılbaşında çalışmayı tercih etmiyorum” diye konuştu.

Gökhan Türkmen bu konserle “Geleceğe Işık Tut” projesine de destek verdi. Ünlü şarkıcının çağrısıyla sevenleri tarafından getirilen kırtasiye malzemeleri ihtiyacı olan okullara ulaştırılmak üzere Geleceğe Işık Tut ekibine teslim edildi.
Gökhan Türkmen, “Bu projeye çocuklarımız için devam edeceğiz” dedi.

Gökhan Türkmenden “Geleceğe Işık Tut” projesine destek



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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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