Gizemli sergi “NİSTAGMUS”…

Yüzde 10 görme yetisine sahip olan Barış Coşkun, hayatını ve çocukluk yıllarından bu yana yaşadığı endişelerini, çocukluğundaki içe kapanıklığı çektiği fotoğraflara yansıtarak hastalığının da adı taşıyan “NİSTAGMUS” fotoğraf sergisinde “Dünyanın güzelliklerine bir de benim gözümden bakın” diyor…
“O çerçevelerde benim korkularım, karanlığım var” diyen Barış Coşkun’un ilk kişisel sergisi “NİSTAGMUS” 25 Şubat Pazar Karaköy “İkincikat” sergi salonunda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Barış COŞKUN kendi dünyasından duygularını anlatıyor:
“N İ S T A G M U S”
“Dış dünya ile güçlü bağı olmayan bir çocukluğum oldu. Kendime de çok yakın sayılmazdım. Sürekli kaçmak gelirdi içimden, ama neden, niye kaçtığımı çok bilmezdim. Albino olduğum için güneşle başım biraz dertteydi. Çok sevmezdim, uzağa baktığımda her şey birbirine benzerdi. Benzeyen şeyler aslında tam olarak neye benzerdi hiç anlam veremezdim. Sonra öğrendim ki gözüm "Nistagmus" hastalığından dolayı sadece yüzde 10 görme yetisine sahipmiş. İnsanların uzaktan baktığında bana neden gülümsediklerini çok merak ederdim. Uzağa baktığımda göremediğim ve neye benzediğini bilmediğim şeylerin gerçek anlamda nasıl olduğunu ölesiye merak ederdim. Ben yaklaştıkça onlar benden kaçardı, onlar bana yaklaştıkça ben de onlardan...
Yukarıda bahsini ettiğim o küçük çocuktan öğrendiğim çok şey var benim. Korkmayı, endişe duymayı, hissetmeyi, düşünmeyi bana o öğretti. Şimdi korkmadan, gerilmeden, yaptığım hiçbir işten zevk alamıyorum. İçimde bir yerde o çocuğun yaşadığını, var olduğunu bilmek, hayatta duyduğum en büyük hazlardan birisi, benim için. Belki de beni diri tutan ayakta tutan onun varlığı...
Fotoğraflarda gördüğünüz tamamen o çocuksu, karanlık, soluk ben… Siz aslında benim fotoğraflarıma bakarken, gerçek hayatta benim yüzde 10 gören gözümden bana bakıyor olacaksınız. Çünkü baktığım hiçbir şey yüzeysel olmadı benim. Hep daha dikkatli, daha yakından bakmak zorunda kaldım. Sizin de benim gözümden bana ve dünyanın güzelliklerine öyle bakmanızı istedim. Çünkü o çerçevelerin içindeki fotoğraflarda benim korkularım ve karanlığım var...” diyor…
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün