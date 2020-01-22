MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriGeri sayım başladı
GeriKeyif Geri sayım başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 22.01.2020 - 09:25,Son Güncelleme:/

Geri sayım başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Geri sayım başladı

Most Production’ın yapımcılığını üstlendiği, Sezen Aksu şarkılarından hazırlanan ‘İzmir’in Kızları’ adlı müzikli oyunun afişi yayınlandı.

24 kişilik ekip, 24 Sezen Aksu şarkısıyla 24 Ocak’ta Maslak Uniq Hall’de seyirci ile buluşacak. Oyunun kadrosunda Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman yer alıyor.
Oyun, bir Ege kasabasında geçiyor ve seksenler döneminin esintilerini Sezen Aksu şarkılarıyla sunuyor. Oyuncular, 3 aydır hem şan dersi alıyor, hem de koreografi çalışıyor.
Biletleri günden öncesinden tükenen “İzmir’in Kızları”nın yazarı Serdar Saatman, yönetmeni Gaye Cankaya, koreografisi Selçuk Borak ve müzikleri Murat Cem Orhan imzası taşıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle