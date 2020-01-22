Geri sayım başladı

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Most Production’ın yapımcılığını üstlendiği, Sezen Aksu şarkılarından hazırlanan ‘İzmir’in Kızları’ adlı müzikli oyunun afişi yayınlandı.
24 kişilik ekip, 24 Sezen Aksu şarkısıyla 24 Ocak’ta Maslak Uniq Hall’de seyirci ile buluşacak. Oyunun kadrosunda Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman yer alıyor.
Oyun, bir Ege kasabasında geçiyor ve seksenler döneminin esintilerini Sezen Aksu şarkılarıyla sunuyor. Oyuncular, 3 aydır hem şan dersi alıyor, hem de koreografi çalışıyor.
Biletleri günden öncesinden tükenen “İzmir’in Kızları”nın yazarı Serdar Saatman, yönetmeni Gaye Cankaya, koreografisi Selçuk Borak ve müzikleri Murat Cem Orhan imzası taşıyor.
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