Gençlik coşkusu
21 yaş altı gençlerin katıldığı “Genç Bi Şenlik” önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta yapıldı. Şenlikte Mor ve Ötesi, Ceza, Gripin ve Fatma Turgut gibi ünlü birçok şarkıcı ve grup sahneye çıktı.
2013 yılında İstanbul’un köklü liselerindeki öğrencilerin oluşturduğu komite ile hayata geçirilen Genç Bi Şenlik yine birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yaptı. KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen şenliğe 21 yaş altı yaklaşık 15 bin genç katıldı. Gençler; Mor ve Ötesi, Ceza, Gripin, Fatma Turgut, Dolu Kadehi Ters Tut, Şanışer, Khontkar ve Ece Seçkin sahne performansıyla doyasıya eğlendi.
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