MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriGenç yetenekler sahnede
GeriKeyif Genç yetenekler sahnede
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 15.01.2020 - 10:09,Son Güncelleme:/

Genç yetenekler sahnede

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç yetenekler sahnede

ÇEV Sanat’ın “Genç Yetenekler” projesi kapsamında eğitimlerine devam eden genç müzisyenler, Zorlu PSM’de konser verdi. Gecede Halit Ergenç ve İngiliz keman sanatçısı Charlie Siem de sahneye çıktı.

ÇEV Sanat’ın “Genç Yetenekler” projesi kapsamında eğitimlerini sürdüren üstün yetenekli genç müzisyenler, Zorlu PSM’de verdikleri konserde sanatseverlerle buluştu. Keman sanatçısı Ayla Erduran’ın onur konuğu olarak katıldığı gecede, projenin daimi destekçisi Halit Ergenç ve klasik müziğin yıldızlarından İngiliz Keman Sanatçısı Charlie Siem de genç yetenekler ile aynı sahneyi paylaştı. Ünlü şef İbrahim Yazıcı’nın yönettiği Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğindeki konser, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Konseri izleyenler arasında Berrin Yoleri, Revna Demirören, Zeynep Üstünel, Ayşecan Özyeğin Oktay, Ayşe Alemdaroğlu, Canan Bolak, Dalia Garih, Feryal Gülman, Pervin Ersoy, Miray Daner, Pınar Deniz, Serkan Altunorak, Tanem Sivar, Tuba Ünsal gibi cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri de vardı.

Genç yetenekler sahnede

‘Concert Artists Guild’ yarışmasını kazanan ÇEV Sanat bursiyeri çello sanatçısı Cemal Aliyev, konserde solist olarak yer aldı.
Genç yetenekler sahnede

Revna Demirören

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle