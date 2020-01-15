Genç yetenekler sahnede

ÇEV Sanat’ın “Genç Yetenekler” projesi kapsamında eğitimlerini sürdüren üstün yetenekli genç müzisyenler, Zorlu PSM’de verdikleri konserde sanatseverlerle buluştu. Keman sanatçısı Ayla Erduran’ın onur konuğu olarak katıldığı gecede, projenin daimi destekçisi Halit Ergenç ve klasik müziğin yıldızlarından İngiliz Keman Sanatçısı Charlie Siem de genç yetenekler ile aynı sahneyi paylaştı. Ünlü şef İbrahim Yazıcı’nın yönettiği Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğindeki konser, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Konseri izleyenler arasında Berrin Yoleri, Revna Demirören, Zeynep Üstünel, Ayşecan Özyeğin Oktay, Ayşe Alemdaroğlu, Canan Bolak, Dalia Garih, Feryal Gülman, Pervin Ersoy, Miray Daner, Pınar Deniz, Serkan Altunorak, Tanem Sivar, Tuba Ünsal gibi cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri de vardı.



‘Concert Artists Guild’ yarışmasını kazanan ÇEV Sanat bursiyeri çello sanatçısı Cemal Aliyev, konserde solist olarak yer aldı.



Revna Demirören