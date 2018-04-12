Genç modacıların büyük heyecanı
Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin 'Geleneksel Yıl Sonu Mezuniyet Defilesi' önceki gün Ayazağa-Maslak Yerleşkesi'nde yapıldı.
Genç modacıların tasarladığı kıyafetleri podyumda, aralarında Şenay Akay, Ece Gürsel ve oyuncu Açelya Elmas'ın da bulunduğu ünlü isimler sundu
Defilede, bu yıl mezun olacak öğrencilerin bitirme projesi olarak hazırladıkları tasarımlar, Banu Noyan koreografisiyle sahneye kondu.
Her yıl gerçekleştirilen 'Geleneksel Yıl Sonu Mezuniyet Defilesi'nde 33 öğrencinin yıl boyunca hazırladığı 58 tasarım sunuldu. Tasarımlar, öğrencilerin hayal dünyalarını yansıttıkları kumaşlardan hazırlandı.
Beykent Üniversitesi öğrencilerinden oluşan dans grubunun özel şovu da büyük beğeni topladı.
Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Ural, Prof. Dr. Esin Sarıoğlu, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi ÜNAL, Yrd. Doç. Alev Çırpıcı, Yrd. Doç. Duygu Atalay Onur, Yrd. Doç. Saim Engin Akdoğan, Araştırma Görevlisi Zeynep Kahraman ve Öğretim Görevlisi Karim Fızı Kaftaroudi, öğrencilerin tasarımlarını büyük bir gururla izledi.
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