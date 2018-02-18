Gazeteci Burhan Akdağ ile mimar Aysun Çardak evlendi

Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy, Mermerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Mermer, Irmak Group Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Akgül, Best Model yarışmalarının ünlü organizatörü Erkan Özerman, oyuncu Nuri Alço ve hasta yatağından kalkıp gelen Yeşilçam’ın gamzeli yıldızı Bahar Öztan nikah şahitliğini üstlenen isimlerdi…



Nikahı kıyan Beşiktaş Belediyesi Nikah Dairesi Müdürü Osman Kurdoğlu, imzalar atılırken davetlilerin Aysun Çardak’a “Ayağına bas” diye seslenmeleri üzerine “Uzun yıllardır nikah kıyıyorum, çiftlere hep şunu tavsiye etmişimdir; Ayağa basın ama damarına basmayın, benim kanaatimce mutlu evliliğin sırrı bu” ifadelerini kullandı.

Nikâh işleminin tamamlanmasının ardından Kurdoğlu, nikah cüzdanını çifte vermesi için Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy’a teslim etti. Ünlü iş adamı, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü çocuklar yetiştirmenin önemine vurgu yaparak, "Sayın Kurdoğlu nikâhı kıydı ama bizim fikrimizi sormadı. Ben fikrimi söyleyeyim: Burhan benim oğlum gibidir. Evlilik konusunda çok tecrübelidir, iyi bir eş olacağına inanıyorum. Kızımızın gönlü rahat olsun, onu mutlu edeceğine kefilim. Oğlum Burhan ve güzel eşine ömür boyu mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.