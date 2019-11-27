Fırat Neziroğlu'ndan "Selfie"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriFırat Neziroğlu'ndan "Selfie"
GeriKeyif Fırat Neziroğlu'ndan "Selfie"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
27.11.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Fırat Neziroğlu'ndan "Selfie"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fırat Neziroğlu'ndan "Selfie"

Sanatçı Fırat Neziroğlu'nun "Selfie" ismini verdiği sergi, sanatseverlerle buluştu.

Neziroğlu, Karaköy'deki Anna Laudel Galeri'de açılan sergiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, her biri yaklaşık 600 saatlik çalışmanın ürünü olan 8 eserinin, sergide görülebileceğini dile getirdi.

Fırat Neziroğlu, 22 yıldır dokuma tekniğiyle eserler ortaya koyduğunun altını çizerek, şunları aktardı: "Hikaye aslında şöyle gelişti. İlkokul öğretmenimiz matematik öğretmeniydi ama müzikle ders anlatırdı. Sanata müzik alanında yakındı. Yan sınıflar dokuma yapardı. Bizim hocamız yaptırmazdı. Ortaokuldayken dedemden bana bir tezgah yapmasını istedim. O tezgahta, çizdiğim Sezen Aksu grafiğini kimse bana öğretmeden dokumaya başlamıştım. Tezgahı yatağımın altında gizliyordum.Daha sonra tezgahı fark ettiklerinde 'Dokuma yapma' dediler. Böylece üniversiteye kadar hiç dokuma yapmadım. Bu içgüdüsel bir şeymiş ve üniversitede yeniden ortaya çıktı."

9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümüne girdiği yıl dokumayla yeniden tanıştığını kaydeden Neziroğlu, sergideki eserlerden 7'sini kendi tekniğiyle yaptığını anlattı.

Sosyal medyada sıklıkla kullanılan özçekim (selfie) fotoğrafları eserlerinde işleyen sanatçı, "Dokumayı klasik Anadolu tekniği ile yapıyorum. Keten liflerini tek tek dokuduğum yerlere iğneyle ekleyerek saç formuna getiriyorum. Temelde aradığım şey gerçeklik hissi. Bir şey gerçeğe ne kadar yakın olursa, benim için o kadar kıymetli oluyor." diye konuştu.

Fırat Neziroğlu, selfie fotoğrafların bugünün yeni sanat formu olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: "Herkes, kendini ve etrafı güzelleştirmeye çalışıyor. Sanat da bence böyle bir şey. Neyi güzelleştirmeye çalışıyorsak orada sanat var. İnsanlar da kendilerini en güzel gördükleri hallerini çekip sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bence artık galeriler ya da sahneler değil sokaktaki hip hop, grafiti, bizler için bir sanat eseri izleme alanı oldu. İnsanlar sosyal medyayı, kendi sanatsal üretimlerini paylaşacakları ortama, platforma dönüştürdü. Selfie çekmek için tek parmak kullanıyoruz. Ben aynı parmak hareketiyle bir selfie fotoğrafını 600 saatte dokuyorum. Daha hızlı, seri, çabuk ve kolay tüketilen şeyler yerine, göz göze bakışarak anlaştığınız, daha sakin, sade ve yavaş bir 'karşılıklı anlaşma durumu' yaratmaya çalışıyorum." 

İlk eserleri Londra'da Sotheby's ve Christies gibi önemli müzayede evlerinde satılan sanatçı, kariyeri boyunca eserlerinin Meksika, Dubai, Hong Kong, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa'nın neredeyse tüm ülkelerinde sergilendiğini sözlerine ekledi.
Selfie sergisi, 19 Ocak 2020'ye kadar ziyaret edilebilecek.


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle