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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

"Fetih topları"nın dökümhanesindeki cami ayağa kaldırıldı

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"Fetih topları"nın dökümhanesindeki cami ayağa kaldırıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'ndeki tarihi caminin restorasyonu ve yol yapım çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ilgisi arttı.

Çizimlerini Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı ve İstanbul'un fethinde Bizans surlarına gedik açmada kullanılan "şahi" toplarının döküldüğü Demirköy Fatih Dökümhanesi'ndeki tarihi cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilirken, Kırklareli Valiliği tarafından da dökümhanenin yaklaşık 2 kilometrelik yolu taşlarla döşendi.

Vali Osman Bilgin, İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan topların döküldüğü dökümhanede düzenleme çalışması ve bu kapsamda Dökümhane Camisi'nin ihyasının da gerçekleştirildiğini söyledi.

Dökümhanenin turizme kazandırıldığını, yerli ve yabancı turistleri bölgeye beklediklerini vurgulayan Vali Bilgin, şunları kaydetti:
"Fatih Dökümhanesi, görülmeye değer ender yerlerden biri. Vakıflar Genel Müdürlüğünce dökümhanenin içerisinde bulunan caminin restorasyonu tamamlandı. Biz de Valilik olarak yol medeniyettir diyerek bu tarihi yapının daha fazla ziyaret edilmesi amacıyla yolumuzu doğaya uygun olarak yaptık. Vatandaşlarımız artık buraya çok daha kolay ulaşabilecekler."

Bilgin, 1400'lü yıllarda inşa edilen ve bölgedeki döküm işlemlerinin sona ermesinin ardından yıkılmaya yüz tutan Dökümhane Camisi'nin aslına uygun restore edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"80 bin turist ziyaret etti"

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci ise dökümhanenin İstanbul'un fethinde silah sanayi olarak kullanıldığını dile getirdi. Vatandaşların burayı ziyaret ederek bilgi sahibi olması gerektiğinin altını çizen Ekinci, şöyle devam etti: "Bu tesisi dünyadaki diğer dökümhanelerden farklı kılan özellikleri vardır. Bu özelliklerden biri; bu tesiste körük sisteminin suyla çalışmasıdır. Bir metrekarelik bir tünelde tazyikli su ile körük sistemi çalışmaktadır. Bu bölge, demir madeninin yanı sıra Istranca Ormanlarına sahip ve buradaki meşe ağacının kalorisi çok yüksek olduğundan, demirin işlenmesinde faydalı bir verim alır."

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