Ferdane’nin öyküsü
Büşra Pekin, başrolünü Alper Kul’la paylaştığı komedi filmi ‘Fırıncının Karısı’ ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kul’un fırıncıyı, Pekin’in de onun eşi Ferdane’yi canlandırdığı film 27 Eylül’de vizyona girecek.
Büşra Pekin yeni sinema filminin heyecanını yaşıyor. Ünlü oyuncu, senaryosunu Murat Taşkent’in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Murat Onbul’un üstlendiği “Fırıncının Karısı” filminde renkli bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. Hayal dünyasında uçuk, normal yaşamında naif bir kadın olan Ferdane’yi canlandıran Pekin, izleyenleri hem güldürecek hem de şaşırtacak. Büşra Pekin’e fırıncı Mustafa rolüyle Alper Kul’un eşlik ettiği “Fırıncının Karısı”, 27 Eylül’de vizyona girecek. Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen’in de rol aldığı film, kocasının davranışlarında fark ettiği değişikliklerin ardından onu gizliden gizliye takip etmeye başlayan Ferdane’nin komik maceralarını beyazperdeye taşıyacak.
Büşra Pekin ve Alper Kul film için önceki gün Kanyon’da toplantı yaptı. İki oyuncu, filmin tanıtımını yapacak ekiple buluştu.
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