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Haber Giriş: 24.01.2020 - 09:53,Son Güncelleme:/

Fanatik oyunu perde dedi!

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Fanatik oyunu perde dedi!

Salih Bademci, Neslihan Arslan ve Nurhan Özenen’in rol aldığı “Fanatik” adlı oyun önceki akşam Kenter Tiyatrosu’nda perdelerini açtı.

Michael Önder’in kaleme aldığı aile komedisinin prömiyerine, Nebahat Çehre, Türkü Turan, Tilbe Saran, İbrahim Kendirci, Aybüke Pusat, Haki Biçici, Rojda Demirer gibi ünlü isimler katıldı. Çağrı Şensoy’un yönetmen koltuğunda oturduğu “Fanatik” prömiyerinin ardından 27 Ocak’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Fanatik oyunu perde dedi

Nilperi Şahinkaya - Emre Yusufi
Fanatik oyunu perde dedi

Anta Toros - Suna Keskin 
Fanatik oyunu perde dedi


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