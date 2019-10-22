Ezel Akay Osman 8 filminin hazırlıklarına başladı
Muhteşem Üçlü filminin yapımcısı Ömer Kaya ile ünlü yönetmen Ezel Akay yeni sinema filmi "Osman 8" için çalışmalara başladı.
Yapımcılığını OK yapımın yapacağı Osman 8 filminin senaryo yazarlığını ise oyuncu Kemal Uçar yapıyor. Filmin cast çalışmaları başladı.
Yapımcı Ömer Kaya yaptığı açıklamada "Yeni filmimizin hazırlık sürecine başladık. Filmi İstanbul'da çekeceğiz. Şu ana kadar Türkiye'de yapılmamış bir iş olacak" dedi.
Projenin çekimlerine Aralık ayı sonunda başlanacak.
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