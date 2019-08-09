Eylül konserleri başlıyor!
Vadi İstanbul Eylül ayında biririnden başarılı isimleri sahnesinde ağırlayacak.
6 Eylül’de Edis ile başlayacak “U.S. Polo Assn. Açıkhava Konserleri” Sibel Can, Teoman, Ferhat Göçer, MFÖ, Karadeniz Gecesi (Öykü Gürman, İmera, Merve Yavuz, Ekin Uzunlar) ile devam edecek.
Konser serisi 27 Eylül'de Funda Arar ile son bulacak.
6 Eylül Cuma: Edis
7 Eylül Cumartesi: Sibel Can
13 Eylül Cuma: Teoman
20 Eylül Cuma: Ferhat Göçer
21 Eylül Cumartesi: MFÖ
22 Eylül Pazar: Karadeniz Gecesi (Öykü Gürman, İmera, Merve Yavuz, Ekin Uzunlar)
27 Eylül Cuma: Funda Arar
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