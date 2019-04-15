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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

Eski İstanbul tuvallerde

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Eski İstanbul tuvallerde

İstanbul ressamı Nur Ulubil‘in ‘İstanbul Benim Rüyam’ isimli 22’nci kişisel sergisine Akatlar Kültür Merkezi’nde açtı. Sanatçının ‘Eski İstanbul’ temalı 45 eserinin yer aldığı serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.

 Diş hekimliğinin yanı sıra ressam ve heykeltraş olan Dr. Nur Ulubil, son dönem çalışmalarının yer aldığı sergisiyle ilgili şöyle değerlendirdi: “İstanbul’un bir film platosunu andıran tarihi dokuları her geçen gün büyük bir hızla yok oluyor. Bu eşsiz güzellik bir daha geriye dönemeyecek şekilde tarihin karanlıklarına gömülüyor ve kent beton yığını haline dönüşüyor. Bu durum her İstanbullu gibi benim de yüreğime dokunuyor. Bundan dolayı bu görüntüleri ölümsüzleştirmeyi bir insanlık, bir ressamlık görevi olarak görüyorum. Bundan dolayı resimlerimin teması eski İstanbul.”

Eski İstanbul tuvallerde

Nur Ulubil‘in “İstanbul Benim Rüyam” adlı kişisel sergisi, 20 Nisan 2019 akşamına kadar sanatseverlerin ziyaretine açık.

 

 

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