Eski İstanbul tuvallerde
İstanbul ressamı Nur Ulubil‘in ‘İstanbul Benim Rüyam’ isimli 22’nci kişisel sergisine Akatlar Kültür Merkezi’nde açtı. Sanatçının ‘Eski İstanbul’ temalı 45 eserinin yer aldığı serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.
Diş hekimliğinin yanı sıra ressam ve heykeltraş olan Dr. Nur Ulubil, son dönem çalışmalarının yer aldığı sergisiyle ilgili şöyle değerlendirdi: “İstanbul’un bir film platosunu andıran tarihi dokuları her geçen gün büyük bir hızla yok oluyor. Bu eşsiz güzellik bir daha geriye dönemeyecek şekilde tarihin karanlıklarına gömülüyor ve kent beton yığını haline dönüşüyor. Bu durum her İstanbullu gibi benim de yüreğime dokunuyor. Bundan dolayı bu görüntüleri ölümsüzleştirmeyi bir insanlık, bir ressamlık görevi olarak görüyorum. Bundan dolayı resimlerimin teması eski İstanbul.”
Nur Ulubil‘in “İstanbul Benim Rüyam” adlı kişisel sergisi, 20 Nisan 2019 akşamına kadar sanatseverlerin ziyaretine açık.
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