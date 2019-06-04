En çok izlenen 10 filmden 5'i yerli!

Listenin ilk sırasında yer alan Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği "Organize İşler Sazan Sarmalı", 3 milyon 537 bin 429 kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir ise 54 milyon 842 bin 530 liraya ulaştı.



İlki 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" adlı filmin devamı olan yapım, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediniyor. Komedi ve aksiyon türünü bir araya getiren filmde, Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç ve Ahmet Mümtaz Taylan rol aldı.



2,5 milyona yakın kişi Avengers: Endgame'i izledi

Anthony Russo ile Joe Russo'nun yönetmenliğini yaptığı "Avengers: Endgame", 2 milyon 471 bin 185 izleyiciye ulaşarak listenin ikinci sırasına girdi.



Robert Downey, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth'un rol aldığı yapımdan elde edilen hasılat ise 44 milyon 677 bin 43 lira oldu.



Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un üstlendiği "Can Dostlar", bir milyon 213 bin 801 kişi tarafından izlenerek en çok izlenen üçüncü film oldu. Parklarını Kötü Kazım'ın elinden almak üzere bir araya gelen mahalleli bir grup çocuğun hikayesini işleyen yapımdan 15 milyon 702 bin 641 lira hasılat elde edildi.



Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon", listenin dördüncü sırasında yer aldı. 2018 sonunda vizyona giren film, 1 milyon 110 bini yılın ilk 5 ayında olmak üzere toplam 2 milyon 566 bin 826 kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir ise önceki yılın verileriyle birlikte 34 milyon 135 bin 465 liraya ulaştı.



Oscar ödüllü oyuncu Brie Larson'ın "Carol Denver" karakterine hayat verdiği "Captain Marvel" filmi, bir milyon 79 bin 931 kişi tarafından izlenerek, beşinci sıraya yer aldı. Filmin hasılatı ise 19 milyon 424 bin 345 lira oldu.



İlk 10 arasında 2 animasyon filmi de var



Yılın en çok izlenen filmleri arasında altıncı sırayı "Çiçero" aldı. Türk casusu İlyas Bazna'nın hikayesini konu alan filmi 934 binden fazla kişi izlerken, yapımdan elde edilen gelir ise 11 milyon lirayı buldu.



Yönetmenliğini James Wan'ın üstlendiği ve 28 Aralık 2018'de vizyona giren "Aquaman", listenin 7. sırasında yer buldu. Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Randall Park ve Yahya Abdul-Mateen'in rol aldığı yapım, 709 bin 361'i 2019'da olmak üzere toplam bir milyon 100 bini aşkın izleyici tarafından izlendi. Önceki yılın verileriyle birlikte yapımdan elde edilen gelir 17 milyon 398 bin lira oldu.



Oscar ödüllü yönetmen Dean DeBlois'in yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya" filmi 695 bin 421 izleyiciyle sekizinci sırada yer aldı. Cressida Cowell'ın aynı adlı romanından uyarlanan serinin devam filmi olan yapımdan, 9 milyon 852 bin 114 lira hasılat elde edildi.



Rich Moore ve Phil Johnston tarafından yönetilen "Ralph ve İnternet - Oyunbozan Ralph 2" filmi, 686 bin 719 izleyiciye ulaştı. Video oyun salonundan internetin uçsuz bucaksız dünyasına adım atan, video oyunlarının sözde kötü karakteri Ralph ile uyumsuz arkadaşı Vanellope von Schweetz'in maceralarını anlatan filmin hasılatı ise 9 milyon 384 bin 301 lira oldu.



Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı "Öldür Beni Sevgilim" filmi ise 668 bin 884 kişilik izleyici sayısıyla 10. sıraya yerleşti. Filmden 9 milyon 791 bin liralık gelir elde edildi.



Yılın ilk 5 ayında, 5 yapım bir milyon izleyici sınırını geçti.



