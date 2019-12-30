Haber Giriş: 30.12.2019 - 12:08,
Ecem’in türküsü
“Güldür Güldür Show”un son dönemde sivrilen isimlerinden Ecem Erkek, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu “Katarsis” programına konuk oldu.
Genç oyuncu, programın “Hayatını Değiştiren Şarkı” bölümünde “Seher Yıldızı” türküsünü çocuk yaşından bu yana sürekli söylediğini dile getirdi.
Çocukken yaşadığı sobalı evde kıyafetlerini yıkarken hep bu şarkıyı söylediğini anlatan oyuncu, o günlerden bahsederken duygusal anlar yaşadı.
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