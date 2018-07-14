Duygulandıran klip
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder için yazdığı duygu yüklü türkü için klip çekildi.
Kızılay 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara’da Genel Kurmay Başkanlığı önünde şehit olan Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Şehit Serhat Önder anısına özel bir klip hazırladı. Klipte söz ve bestesi Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’a ait “Serhat’ım” adlı türküyü aynı zamanda seslendiren Dr. Kınık’a Üsküplü ünlü sanatçı Mesut Kurtis de eşlik etti.
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